Opération militaire – L’armée suisse secourt les rescapés d’un crash aérien en France voisine C’est du moins le scénario fictif des missions prévues dans l’exercice «Hirondelle 2023», auquel participent aussi les forces françaises et espagnoles cette semaine, dans l’Ain. Fabrice Breithaupt

Les missions auxquelles participent des soldats suisses suivent des scénarios de crashs fictifs mais réalistes, en trois phases: recherche, analyse de la situation et sauvetage. NICOLAS VISSAC/ARMÉE FRANÇAISE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

Notre armée ne chôme pas. Après les grandes manœuvres «LUX 23», qui ont eu lieu du 1er au 9 mai dans les cantons de Genève, de Vaud, de Neuchâtel et de Berne avec la participation d’éléments des forces françaises, nos soldats s’entraînent cette fois en France voisine, plus précisément à Ambérieu-en-Bugey, dans le département de l’Ain, frontalier des cantons de Genève et de Vaud. C’est là que se déroule, depuis ce lundi et jusqu’à vendredi, l’exercice nommé «Hirondelle 2023», auquel participent aussi les armées française et espagnole.