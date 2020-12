Nuisances sonores nocturnes – L’armée teste des nouveaux horaires pour ses vols de nuit D’entente avec les communes riveraines, la base aérienne de Payerne va changer sa planification d’entraînements nocturnes, du 18 au 21 janvier. Sébastien Galliker

Au lieu d’un soir par semaine, les avions de l’armée suisse pourront décoller quatre soirs lors d’une semaine en janvier, mais devront atterrir avant 19 h 30. JEAN-PAUL GUINNARD

Plus de journées de vols de nuit, mais avec une fin à 19 h 30, plutôt qu’à 22 h le lundi et parfois aussi le mercredi. «Ce n’est pas sur quatre jours d’entraînement qu’on pourra évaluer si elle est bonne, mais je pense que cette solution serait moins contraignante pour les riverains», commente Cédric Péclard, président de l’Association pour la sauvegarde des intérêts des communes riveraines de l’aérodrome de Payerne (ASIC) et député fribourgeois, au sujet de la récente information diffusée par la base aérienne de Payerne aux autorités politiques régionales.

«Je pense que cette solution serait moins contraignante pour les riverains.» Cédric Péclard, président de l’ASIC

«Les Forces aériennes ont convenu, avec le comité de l’ASIC, d’effectuer une semaine d’essai d’entraînements aux vols avec avions de combats avec des horaires modifiés, à savoir de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30, du lundi 18 au jeudi 21 janvier 2021», écrit le colonel EMG Michaël Leuthold, commandant de la base aérienne. Pour rappel, le règlement d’exploitation militaire de l’aérodrome prévoit des vols de jets la journée de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, ainsi que des entraînements nocturnes le lundi de 18 h à 22 h.

Police aérienne

Début 2019, avec la montée en puissance de la surveillance du ciel 24 h/24, l’armée avait toutefois ajouté des vols le mercredi soir, pour les pilotes en charge de la police aérienne. Ce qui avait fait tiquer l’ASIC, laquelle avait appris la nouvelle par la presse. Si les rares missions d’urgence ne posent pas de problèmes, l’association avait demandé de cadrer les vols occasionnels du mercredi. «L’idée de vols moins longtemps dans la nuit, mais sur davantage de jours est née d’une discussion à ce sujet avec le commandant Leuthold», reprend Cédric Péclard.

Selon les résultats de la semaine de tests, le planning pourrait ainsi être revu. Cela devrait passer par une révision du règlement d’exploitation militaire de l’aérodrome, mais il est bien trop tôt pour tirer des plans sur la comète. «Les horaires de vol ne dépendent pas que de Payerne, mais bien du reste des acteurs suisses, par exemple l’occupation des secteurs d’entraînement, les bases de Meiringen et Emmen pour les vols jets ou encore le contrôle aérien par Skyguide», rappelle Michaël Leuthold.

«Une éventuelle modification du règlement d’exploitation militaire prendrait certainement plusieurs années.» Colonel EMG Michaël Leuthold, commandant de la base aérienne de Payerne

Mis à l’enquête en 2011, le règlement d’exploitation militaire est entré en fonction en 2016, après des années de négociations. «Une modification prendrait certainement plusieurs années», confesse le commandant.