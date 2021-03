Lac de Neuchâtel – L’armée va analyser le fond de sa place de tir de Forel Le DDPS annonce lancer une analyse de l’eau et des sédiments, à proximité de la Grande-Cariçaie. Sébastien Galliker

Utilisée depuis 1928, la place de tir de Forel, à proximité de la Grande-Cariçaie, fait partie des trois dernières places pour l’entraînement des tirs air-sol des forces aériennes. OLIVIER ALLENSPACH – A

Comment se fait-il que la Confédération demande aux communes d’assainir les buttes de leurs stands de tir et qu’elle n’en fasse rien dans le lac de Neuchâtel? Et pourquoi des chalets et pontons dérangent les autorités, mais pas la zone de tir des forces aériennes à Forel (FR)? Depuis plusieurs mois, ces questions, et d’autres, créent la grogne chez plusieurs élus de la Broye intercantonale. Un sentiment encore renforcé en août 2020, quand un reportage de la RTS montrait les tonnes de munitions de l’armée stagnant au fond du lac.

Jeudi, le Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a annoncé s’en soucier aussi. Il lance une analyse de l’eau et des sédiments, tout en rappelant que les dernières qui y ont été effectuées, en 2015, s’étaient révélées conformes. «La campagne avait démontré une augmentation, après les tirs, des concentrations de cuivre et de zinc. Les mesures constatées en métaux lourds étaient cependant également détectables sur les sites de référence et dans les valeurs limites de l’ordonnance sur la protection des eaux ainsi que de l’ordonnance sur les substances étrangères et les composants», communique le DDPS.

Eau et sédiments

Comme l’ont récemment demandé deux députés fribourgeois, ces nouvelles analyses vont concerner l’eau et les sédiments du fond du lac. Onze échantillons d’eau et douze de sédiments seront prélevés entre le 29 et le 31 mars. Ils seront comparés avec des prélèvements en aval et en amont de la zone.

«Ces analyses sont une première étape permettant d’évaluer la nécessité de prendre des mesures supplémentaires.» Communiqué du DDPS

«Ces analyses sont une première étape permettant d’évaluer la nécessité de prendre des mesures supplémentaires», ajoute l’armée. Elle y travaille de concert avec l’Office fédéral de l’environnement, les trois cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel ainsi que des associations environnementales.