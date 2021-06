Violentes intempéries – L’armée vient en renfort à Cressier Les autorités civiles de la commune neuchâteloise recevront l’assistance de quelque 200 militaires du génie suite aux importants dégâts causés par l’orage de mardi.

L’orage à Cressier fut d’une rare violence. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Quelque 200 militaires du génie vont soutenir les autorités civiles à Cressier (NE), victime de violentes intempéries la semaine dernière. Ils ont fait route samedi de la région d’Aarau où leur bataillon effectue son cours de répétition.

Le Département fédéral de la défense (DDPS) a répondu favorablement à la demande du Conseil d’État neuchâtelois d’envoyer l’armée afin de procéder à des travaux urgents de sécurisation du cours d’eau situé en dessus du village de Cressier, écrit samedi l’administration neuchâteloise dans un communiqué.

L’Armée suisse va ainsi déployer quelque 200 soldats du bataillon du génie 6 de la division territoriale 2. Ils se sont déplacés ce samedi avec des moyens lourds dans le secteur de Cressier.

L’objectif est notamment de sécuriser dans les meilleurs délais le lit du Ruhaut en amont du village et de dégager les importants volumes de matériaux qui bouchent actuellement le cours naturel de la rivière. Le périmètre de ces travaux va s’étendre sur les communes de Frochaux, Enges et Cressier.

Éviter une nouvelle coulée

Il s’agit notamment d’éviter une nouvelle coulée de boue ou de matériaux dans le village de Cressier en cas de nouvelles fortes pluies. Au vu de ce danger important, des moyens lourds vont être engagés 24h sur 24h pour réaliser ces travaux et sécuriser dans les meilleurs délais les secteurs les plus problématiques.

Les travaux seront réalisés en étroite collaboration avec les services communaux, des experts cantonaux des ponts et chaussées et du géologue cantonal, précise l’État neuchâtelois. Dans le cadre de cette mission, les militaires vont également prêter main-forte à la commune et à la population afin de dégager les accès de certains bâtiments. Cet engagement militaire va durer jusqu’au mercredi 30 juin 2021.

Le 22 juin, les quelque 1900 habitants de Cressier ont été surpris par une crue qui a charrié avec elle des torrents de boue, de cailloux et de morceaux de bois, emportant tout sur son passage, notamment de nombreuses voitures. Le dépôt de matériaux, au moment du début des travaux d’évacuation, atteignait plusieurs dizaines de centimètres par endroits. Des trous sont apparus autour de la fontaine du centre et près de 75 bâtiments sont touchés.

ATS

