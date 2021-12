Nouveau genre de vaccin – L’ARN messager révolutionne la médecine

Cette technologie performante contre le Covid-19 mobilise les chercheurs pour prévenir d’autres maladies. Et marque un tournant en médecine.

Dès les années 90, des scientifiques ont eu l’intuition que l’on pouvait utiliser la machinerie de nos cellules pour produire des protéines de surface de certains virus, afin d’enclencher une réaction immunitaire. La vaccination consiste en effet à mener l’organisme à produire des anticorps contre les protéines spécifiques d’un virus. Pour le SARS-CoV-2 qui nous occupe, il s’agit de la protéine Spike.

Contrairement à un vaccin traditionnel – composé soit de particules de virus morts, soit de virus vivants atténués – le vaccin à ARN messager (ARNm) utilise simplement des morceaux d’ARN synthétisés en laboratoire. Une fois dans le corps, cet ARN agit comme un «messager» qui amène nos cellules à produire elles-mêmes la protéine Spike (inoffensive puisque isolée) et à développer des anticorps. En cas d’infection par le virus, ces anticorps seront ainsi entraînés à le combattre. Ce sont donc désormais nos cellules qui «produisent» du vaccin. Si une injection traditionnelle nécessite une longue procédure de purification du virus et l’ajout d’adjuvants (sels d’aluminium, par exemple) pour une meilleure activation du système immunitaire, ce n’est pas le cas avec le vaccin à ARNm, qui bénéficie d’une plus grande rapidité de production. Une fois la protéine spécifique identifiée, sa séquence génétique est décortiquée pour en extraire un ARNm (lire encadré). «Cette technique est donc rapidement adaptable aux diverses souches du virus», ajoute Valeria Cagno, virologue au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).