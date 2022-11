Plus du double du prix – L’arnaque à Viagogo se transforme en belle histoire familiale Arnaquée lors d’un spectacle d’Eric Antoine, une famille broyarde est invitée au tournage de «La France a un incroyable talent». Sébastien Galliker

Sur scène à Lausanne pour son spectacle «Grandis un peu!» Eric Antoine a invité Jessica Di Matteo et sa famille à l’enregistrement de «La France a un incroyable talent», qu’il coanime. Laura Gilli

«On adore Eric Antoine et on a kiffé le show. Mais à 540 francs pour quatre places, on aurait pu largement s’offrir deux spectacles.» Comme des dizaines de Romands, Jessica Di Matteo a assisté, avec ses trois enfants, aux représentations du spectacle «Grandis un peu!» de l’humoriste et magicien français, mi-octobre à la salle Métropole de Lausanne. Mais le prix de la prestation lui est resté en travers de la gorge. Sans s’en rendre compte, la famille a réservé via le site controversé Viagogo.