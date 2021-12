E-Santé – L’arrivée d’Abilis fait avancer le dossier électronique du patient Abilis est le septième prestataire autorisé par Berne à fournir un dossier électronique du patient (DEP). Mais l’offre reste fragmentée et encore trop peu pratique aux yeux des médecins. Ivan Radja

Les médecins indépendants jugent l’interface entre leurs dossiers et le DEP encore trop peu développée, ce qui occasionne une surcharge de travail. KEYSTONE

Le dossier électronique du patient, ou DEP, progresse, malgré les retards causés par la pandémie, qui depuis deux ans mobilise le corps médical. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) accorde en effet ce lundi la certification à Abilis, la plateforme de la coopérative des pharmaciens (Ofac). Elle devient la septième communauté de référence à donner accès au DEP, «mais elle est la seule d’envergure nationale», souligne Mario Magada, directeur général d’Ofac.

Sur les quelque 1800 pharmacies que compte la Suisse, la faîtière en regroupe environ 1000, et ce seront, passé une période d’essai au premier trimestre, plus de 400 officines qui seront à même de proposer à la fois la génération d’un identifiant électronique sécurisé (eID) et l’ouverture d’un dossier électronique à une large population. Elle est en outre la seule communauté à proposer d’emblée l’accès au dossier, et donc à l’ensemble de la médication du patient, via une application mobile (et pas seulement sur ordinateur).