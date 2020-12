Lutte contre le coronavirus – L’arrivée des vaccins soulève une foule d’interrogations Fonctionnement, effets secondaires ou durée de l’immunité. Des experts répondent aux principales interrogations sur les vaccins qui commencent à être injectés. Julien Culet

En Suisse, les vaccinations sont prévues dès le mois de janvier. En Europe, la Grande-Bretagne a lancé sa campagne début décembre. (Justin Tallis/Pool via AP) KEYSTONE

Les premières vaccinations contre le Covid-19 effectuées au Royaume-Uni depuis la semaine dernière ont donné le coup d’envoi d’une campagne historique pour faire face à la pandémie. Dans le même temps, les vaccins de Pfizer-BioNTech et AstraZeneca ont fait l’objet des premières publications scientifiques. Alors que les premières doses devraient arriver en Suisse en janvier, de nombreuses questions agitent la population à ce propos. Des spécialistes passent en revue les plus grandes interrogations suscitées.

Comment ces vaccins fonctionnent-ils?

Les premiers à arriver, des entreprises pharmaceutiques Moderna et Pfizer, seront à technologie ARN, pour acide ribonucléique. C’est la première fois qu’elle est utilisée pour créer un vaccin déployé chez l’humain. «Le messager ARN injecté est un code qui instruit nos cellules à produire une protéine constituante du virus Covid pour que notre organisme sache le reconnaître et le détruire», explique le docteur Alessandro Diana, chargé d’enseignement à la Faculté de médecine de Genève et membre expert d’Infovac. Cette méthode diffère fondamentalement de la méthode classique. Avec celle-ci, la protéine est produite en laboratoire et injectée dans l’organisme.