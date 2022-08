Challenge League – L’arrivée d’un renfort offensif n’est plus une priorité au LS Même si tout reste possible jusqu’à mercredi soir, Ludovic Magnin serait plutôt enclin à privilégier la stabilité au sein de son groupe. André Boschetti

Comme Archie Brown (à gauche), Ludovic Magnin est satisfait du rendement de Trae Coyle (2 buts) et Brighton Labeau (5 buts), ses deux attaquants les plus utilisés depuis le début de la saison. KEYSTONE

L’intense – et parfois surréaliste vu certaines sommes dépensées – mercato estival vit ses derniers jours. Voire ses ultimes heures, comme en Suisse où il clôturera mercredi à 17h59 pour les joueurs en provenance de l’étranger et à 23h59 pour les échanges entre clubs suisses. Seule exception à cette règle, les jeunes joueurs formés localement et âgés de moins de 21 ans.