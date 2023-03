Eau volée en Espagne – L’arrosage illégal des fraises assèche le paradis des oiseaux Les hectares de cultures irrigués de façon pirate mettent en danger le plus beau parc naturel d’Andalousie. Bruxelles rappelle Madrid à l’ordre et menace de sanctions. Cécile Thibaud - Madrid

Le gouvernement andalou veut légaliser 1500 hectares de cultures irriguées avec de l’eau volée, notamment les cultures de fraises sous serre de la province de Huelva. JORGE GUERRERO/AFP

La terre est craquelée et le paysage paraît lunaire. Là où abondaient les lagunes entre les joncs, il ne reste plus que quelques flaques. Le parc naturel de Doñana, situé à l’embouchure du fleuve Guadalquivir, en Andalousie, est asphyxié par les canalisations pirates des agriculteurs voisins qui épuisent les réserves d’eau souterraines. C’est un secret de Polichinelle. Les cultures de fraises sous serre et les plantations de fruits rouges alentour sont alimentées par les puisages illégaux. Depuis plus de vingt ans, l’information circule, présentée comme un détail presque folklorique.