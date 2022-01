On se retrouve immédiatement au printemps quand on pousse la porte du rafraîchissant restaurant de la rue Centrale.

Seule une porte sépare la grise rue Centrale lausannoise d’un jardin extraordinaire. À l’Arrosoir, c’est toujours le printemps! Les plantes comme les clients y prennent leurs aises depuis le mois de juillet dernier.

Cet Eden, c’est aussi celui d’Hélène Merlin et de ses parents, tous les deux professeurs à la retraite, qui ont cherché durant sept ans le lieu idéal pour ouvrir «un endroit pour se retrouver et passer du temps». Sans aucune expérience dans la restauration, ils voient tous le potentiel de l’ancien Minuit Soleil, pourtant fermé pour cause de Covid.