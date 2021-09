Galeries d’ici et d’ailleurs – L’art abordable tient salon à Lausanne Lausanne Art Fair revient pour sa quatrième édition à Beaulieu jusqu’au dimanche 3 octobre. Florence Millioud Henriques

L’édition lausannoise qui propose «plus de 3000 œuvres à la vente» fait sa promotion loin à la ronde. www.lausanneartfair.com

Lausanne Art Fair ne revendique qu’une proximité de dates avec Art Basel, qui vient de fermer ses portes sur des résultats plus ou moins encourageants, selon les sources!

Car entre les allées tracées au Palais de Beaulieu et bordées de 80 galeries, les prix ne s’affichent pas en plusieurs centaines de milliers de francs ni en millions de dollars.

La philosophie de cette foire, quatrième du nom dans la capitale vaudoise d’un concept qui se décline également à Paris, Mulhouse, Gand et au Luxembourg, se cristallise autour d’un art accessible à toutes les bourses. Et c’en est ainsi depuis la première édition en 2017, qui alignait – déjà – 80 galeries.

Venus de Suisse et d’ailleurs (France, Estonie, Allemagne, Chypre), les participants 2021 couvrent divers champs et techniques, parmi lesquels l’art figuratif semble vouloir s’imposer comme très tendance. Et il n’est pas impossible d’y croiser certaines signatures qui comptent, dont celle du français Robert Combas.

Selon les chiffres de l’organisateur, l’édition 2019 avait réuni plus de 21’000 visiteurs et permis de concrétiser près de 900 ventes. www.lausanneartfair.com

Florence Millioud Henriques a rejoint la rubrique culturelle en 2011 par passion pour les gens de culture, après avoir couvert dès 1994 la politique et l'économie locale. Historienne de l'art, elle collabore à la rédaction de catalogues d'exposition ou d'ouvrages monographiques sur des artistes.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.