Anat «Shir - chayav mele’e shir (chant - sa vie est pleine de poésie» (100 x 100 cm): «Je ne suis pas vraiment une militante de la cause féministe, mais ce qui me fait croire en ce projet, c’est la personnalité et la sensibilité de Marie Bagi comme sa manière de joindre la tête et le c œ ur. Il y a eu une vraie rencontre et c’est comme ça que je fonctionne, c’est ce qui me motive. Son projet est aussi une histoire de rencontres, il propose une autre formule sans exclure, sans dire que les uns sont meilleurs que les autres, célébrant réellement l’échange et c’est ce qui m’a convaincu e comme je peux être convaincue par des projets avec d’autres artistes, hommes ou femmes.»