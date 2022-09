Exposition inédite à Lausanne – L’art brut s’agite dans les cases Le bonheur d’une exposition est aussi dans la découverte, ce qu’offre la nouvelle présentation de la Collection de l’art tout en éclairant ses liens avec la bande dessinée. Florence Millioud Henriques

Le Français Denis Boudouard (1956-1999) n’utilise jamais sa gomme et dessine ses récits d’un seul trait. Collection Matthieu Morin, Lille/Ville de Lausanne

Ce n’est pas vraiment le genre de l’art brut de rester dans les cases, lui, l’affranchi des règles de l’art et de la conduite sociale. Pourtant, au jeu des rapprochements avec le neuvième art, les travaux collectionnés selon l’expression définie par Jean Dubuffet ou selon des critères plus libres et plus récents, en cochent beaucoup à croire l’exposition «Art brut et bande dessinée» qui se déploie dans l’institution lausannoise emblématique.