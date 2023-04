Exposition à Lausanne – L’Art brut sort – trop? – de ses rails En montrant dans «Photomachinées» des images transformées par la main d’anonymes, l’institution lausannoise divertit et nourrit la curiosité. Elle étonne aussi! Critique. Florence Millioud

Parmi les 400 images modifiées et détournées par la main de l’homme: les collages. Ici, une épreuve argentique. Collection de l’Art brut, Ville de Lausanne

Qu’une exposition de la Collection de l’Art brut à Lausanne dérange, c’est presque le but. Tant on ne se lasse pas d’être bousculé, remué, troublé par cette expression spontanée et intime qui ne se prend pas pour de l’art. Sauf que cette fois, c’est plutôt l’idée même de l’exposition «Photomachinées» qui étonne. Voire contrarie. Certes, son contenu chiné avec une patience d’explorateur par deux collectionneurs parisiens fait le bonheur de notre curiosité, révélant tout un monde photographique aussi souterrain qu’anecdotique, composé d’humains anonymes.