Constantin l’entraîneur – L’art de dissimuler les lacunes tactiques avec des mots qui sonnent fort Autopromu entraîneur intérimaire pour la énième fois cette semaine, le président omnipotent du FC Sion présente une certaine aptitude à l’exercice, grâce à son aura. Brice Cheneval

Avec Christian Constantin sur le banc de touche, il ne faut pas s’attendre à un football cérébral. KEYSTONE

Le feu et la glace. Le quart de finale de Coupe de Suisse entre Sion et Lugano (0-3), mercredi, a offert une éclatante opposition de styles sur la touche. D’un côté, l’éructant Mattia Croci-Torti. De l’autre, le stoïque Christian Constantin, autopromu pompier de service cette semaine suite à la mise à l’écart de Fabio Celestini. Pendant que le premier s’agitait dans sa zone technique et faisait entendre sa voix, le deuxième, lui, restait impassible, bras ballants et regard désemparé.