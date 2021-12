En concert aux Docks ce 10 décembre – L’art de franchir la Sarine sans couler Massif dans sa Suisse alémanique natale, The Gardener & The Tree table sur son format de folk mondialisé et son chant anglophone pour jouer en tête d’affiche à Lausanne. Explications. Francois Barras

Manuel Felder, la voix de The Gardener & The Tree.

Il y a de la friture sur la ligne et un bébé qui pleure chez Manuel Felder, le genre de détails qui font apprécier mieux encore chez le chanteur une certaine habileté à pousser la voix sans gueuler. Sur disque et sur scène, l’artifice n’a pas été pour rien dans le parcours ascensionnel de son groupe, The Gardener & The Tree, quintette né en 2013 dont la qualité musicale plus sans doute quelques épaisses réminiscences de groupes néofolk à la renommée mondiale comme Mumford & Sons et Arcade Fire ont précipité le succès loin de sa Schaffhouse natale. La Suisse alémanique a vite cédé aux accents mélancolico-festifs du combo, puis l’Allemagne, puis une partie de l’Europe… jusqu’à Lausanne!