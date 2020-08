24e édition du festival – L’art de l’improvisation classique fait des petits Fondé en 1997, le Festival de musique improvisée de Lausanne a réhabilité cette pratique dans les cursus habituels de formation. Matthieu Chenal

Improviser à l’orgue: tout un art, capté l’an dernier par le photographe du Festival de musique improvisée de Lausanne Grégoire Fillion

Il y a un quart de siècle, l’improvisation était ignorée voire méprisée dans la pratique de la musique classique. Même la formation des organistes, pourtant héritiers d’une longue tradition de l’improvisation à la tribune, avait abandonné cette discipline en Suisse, et c’est cette désaffection qui avait poussé l’organiste Gaël Liardon à créer, en 1997, le premier festival entièrement dédié à l’improvisation classique.

«L’improvisation est encore timide en concerts, mais elle a retrouvé sa place dans les cursus des HEM» Myriam Clerc, membre du comité d’organisation

La 24e édition du Festival de musique improvisée de Lausanne s’ouvre avec une formule éprouvée: concerts improvisés le soir dans les églises et en cours en journée, souvent avec les interprètes de la veille. Pour Myriam Clerc, après une génération de promotion de cet art délaissé, le festival a porté ses fruits: «L’improvisation est encore timide en concerts, mais elle a retrouvé sa place dans les cursus des HEM.»

Longtemps présidente du festival et convaincue de la première heure, Myriam Clerc a vécu les premières éditions comme élève. Elle a notamment suivi un certificat non professionnel d’improvisation aux claviers au Conservatoire de Fribourg avec Jean-Louis Feiertag et anime ce vendredi le premier cours de l’édition 2020. «Il s’agit d’un cours d’initiation que nous avons placé avant la semaine de cours effective qui commence lundi, explique Myriam Clerc. Il est destiné aux musiciens intéressés par l’improvisation, mais qui paniquent dès qu’on leur enlève la partition! Nous ne travaillons pas un style ou un instrument particulier, mais on y apprend à développer l’oreille. C’est un préalable utile pour participer aux cours suivants.»

Jean-Louis Feiertag, organiste à la cathédrale de Fribourg, ouvre les feux dimanche soir à Saint-François aux grandes orgues dans les styles baroque, romantique et postromantique. Il brodera sur des thèmes populaires suggérés quelques heures avant le récital. Son cours a lieu lundi. Lui succédera lundi soir et mardi Jermaine Sprosse, spécialisé dans l’impro au piano.

Jazz, médiéval et contemporain

Depuis toujours, le festival construit des ponts entre musique classique et jazz. Les cours des jazzmen ciblent des musiciens classiques désirant s’ouvrir à d’autres modes d’improvisation. Cette année, c’est Pierre-Luc Valet qui animera un concert et un atelier sur l’orgue Hammond, dont les organistes classiques n’ont généralement aucune idée!

À chaque répertoire son style et ses règles d’improvisation. «Gaël Liardon disait toujours qu’apprendre l’improvisation, c’est un peu comme un enfant qui apprend sa langue maternelle, se rappelle Myriam Clerc. On commence par écouter et à répéter, et on arrive à s’exprimer bien avant de savoir lire.»

Dans des registres et des modes de jeu très différents, on pourra goûter aux musiques et danses médiévales avec les membres de l’ensemble Cominciamento di Gioia (me 19, je 20), ou tester les technologies électroniques actuelles grâce aux flûtes augmentées de Barbara Minder et Matthieu Amiguet, anciens élèves devenus enseignants (je 20, ve 21). Le concert final est offert par Denis Fedorov, organiste à la paroisse de Chailly-La Cathédrale, qui jouera en direct sur un film muet surprise.