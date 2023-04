Portrait de Maëlle Gross – L’art d’être femme en transgressant les limites «Malefica», son exposition à voir à Yverdon, déconstruit les mythes autour de la figure de sorcière comme l’artiste aime le faire avec d’autres certitudes. Corinne Jaquiéry

Maëlle Gross expose actuellement au Centre d’art contemporain d’Yverdon. Marie-Lou Dumauthioz

«Quand j’étais petite, j’adorais fabriquer des potions au fond du jardin.» Aujourd’hui, l’âme de sorcière de Maëlle Gross s’incarne dans son énergie artistique. Et c’est dans son atelier de Crissier qu’elle mélange les ingrédients subtils qui vont constituer une œuvre. «Je travaille avec divers médiums tels que l’écriture, la photographie, la performance, le son, la peinture depuis peu, et surtout la vidéo.» Décalées et radicales, ces pièces interpellent aussi par la tendresse infinie de son regard posé sur l’autre.