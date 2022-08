Portrait d’Ezra Sibyl Benisty – L’art et la liberté de mélanger les genres L’artiste et activiste queer s’épanouit entre musique, littérature et photographie. Marie Nicollier

À côté de son parcours académique, Ezra Sibyl Benisty crée des performances musicales et littéraires. 24heures/Odile Meylan

Ezra Sibyl Benisty respire la liberté, dans ses contours à la fois les plus essentiels et les plus modernes. L’artiste touche à tout nous reçoit dans son appartement, dans la quiétude du quartier lausannois de l’Hermitage. L’emménagement est tout à fait récent mais – talent pour le bricolage oblige – plus aucun carton ne pollue le décor. La déco est soignée; l’accueil aux petits soins.