Expositions au Locle et à Yverdon-les-Bains – L’art et la mode refont le monde Les deux disciplines reines de l’image s’unissent pour parler à tous les publics et défaire les pouvoirs qu’elles ont contribué à façonner. Florence Millioud Henriques

Au Musée des beaux-arts du Locle, l’exposition des étudiants en photographie de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne qui ont travaillé autour du flacon de parfum mythique de Jean Paul Gaultier. Camille Spiller&Basil Perot&Angele Marignac Serr

D’eux… on dit souvent qu’ils sont des univers! Chacun si fécond et si innovant qu’ils pourraient se toiser ou se faire la guerre. Mais l’art et la mode ont eu l’intelligence de s’inspirer, il suffit de penser à Manet, Renoir ou Monet, ces impressionnistes qui ont vu défiler l’expression de la modernité dans des coutures de plus en plus audacieuses.