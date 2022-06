Une troisième voie à l’abbatiale de Payerne Afficher plus

Une autre église vaudoise s’est récemment dotée d’un mobilier liturgique: l’abbatiale de Payerne. Le cas est toutefois particulier, puisque l’édifice est désormais non plus un lieu de culte au sens habituel du terme, mais un musée. Il est néanmoins mis à disposition pour y célébrer des offices catholiques, protestants et œcuméniques. À la demande de la Fraternité œcuménique - qui regroupe les deux communautés à Payerne –, la Municipalité a accepté qu’une croix soit réintroduite de manière permanente et le besoin d’un nouveau mobilier liturgique a aussi été entendu. «Il a été élaboré par les services de la commune et validé par les deux communautés», explique Anne-Gaëlle Villet, directrice et conservatrice de l’abbatiale. Elle ajoute que le cahier des charges visait des objets sobres et transportables. En effet, encore plus qu’à la cathédrale, les célébrations religieuses ne sont plus la seule vocation du lieu de culte, donc le matériel doit pouvoir être remisé dans une chapelle.