L’histoire d’une avant-garde – L’Art nouveau ne craint pas d’être populaire Le Musée de Pully puise dans une collection privée pour suivre les débuts de l’art dans la rue, levier critique et moyen de communication. Intéressant! Florence Millioud Henriques

L’exposition «La Belle Époque de l’Art nouveau» (ici Eugène Grasset, détail) baigne dans une ambiance sucrée, mais l’Art nouveau n’est pas tout sucre. Et c’est aussi ce qu’elle met en avant. Musée d’art de Pully

Bien sûr… ces dames sont belles en égéries florales placardées sur les murs de Paris pour vanter de petits biscuits ou faire pétiller les bulles d’un champagne. On en a même fait les parachèvements de la séduction, avec leur toison ondulante et leur silhouette épanouie parce qu’enfin libérée d’une mode corsetée. Mais au Musée d’art de Pully, il faut aussi voir cette autre femme, silhouette blanche – presque livide – sur fond rouge, et surtout lire les reproches désabusés dans son regard posé sur l’homme qu’elle accompagne. Il est avachi sur la table du restaurant.