Nouvelle directrice à La Grange – «L’art permet aux scientifiques d’explorer l’engagement citoyen» Bénédicte Brunet veut renforcer les liens entre arts et sciences au sein du théâtre niché au cœur du campus universitaire. Rencontre. Natacha Rossel

Bénédicte Brunet, nouvelle directrice artistique de La Grange, dans la salle en rénovation. Jean-Guy Python

Nichée au cœur du campus universitaire, à l’orée d’un petit bois, la Grange de Dorigny occupe une place à part dans le pays culturel lausannois. Rebaptisé La Grange, le théâtre, en travaux jusqu’à la fin de l’année (lire encadré) se mue en laboratoire de recherche où artistes et scientifiques dialoguent, échangent leurs outils et leurs réflexions, sans pour autant dévoyer leurs identités propres. Sa nouvelle directrice artistique, Bénédicte Brunet, entend dépasser ce clivage stérile et tisser des liens entre le fictif et le réel, l’objectivité et la subjectivité. Son «Manifeste pour une rencontre entre les arts et les sciences» dessine les contours d’un «espace en mutation», où les publics sont libres d’expérimenter, de vivre des expériences scéniques.