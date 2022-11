Événement – L’art s’affiche en mode monumental à Renens La Ferme des Tilleuls inaugure samedi 5 novembre son «Colossal d’Art Brut», en présence de l’artiste, Danielle Jacqui. Faite de 36 tonnes de céramiques peintes, la structure se visitera désormais en tout temps. Chloé Din

Le «Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II», de l’artiste Danielle Jacqui, à la Ferme des Tilleuls à Renens. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Il est monumental et il porte bien son nom. Déjà bien connu à Renens, le «Colossal d’Art Brut», sera inauguré officiellement ce samedi 5 novembre à la Ferme des Tilleuls de 14 h à 21 h. Hors-norme, la structure l’est à plus d’un titre, avec ses 36 tonnes et 4000 pièces de céramiques peintes. Du haut de ses 14 mètres, elle régnera désormais pour longtemps sur le paysage avec son explosion de couleurs, née de la créativité de Danielle Jacqui.

Pour l’occasion, l’artiste française – une figure de l’art dit singulier – sera sur place pour marquer la fin d’une dizaine d’années de travail, dont plus de deux ans consacrés au montage, afin que son œuvre se dresse enfin, en Suisse, dans l’Ouest lausannois.

Surtout, le public pourra à l’avenir visiter le «Colossal», aussi appelé «ORGANuGAMME II», en tout temps, 365 jours par an. Un audioguide sera en plus disponible aux heures d’ouverture de la Ferme des Tilleuls, donnant la parole à l’artiste sur son travail, ses céramiques, ses techniques et sa théorie des couleurs.

