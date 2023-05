Portrait de Raynald Métraux – L’artisan imprime l’air du temps, en dinosaure Dans le métier d’imprimeur d’art depuis près de quarante ans, le Lausannois expose ses éditions d’estampes à la Fondation L’Estrée à Ropraz. Florence Millioud

Avant de s’installer au Flon en 1991, Raynald Métraux, comme imprimeur, éditeur d’art et galeriste, a œuvré à Renens et travaillé au Musée Jenisch à Vevey. Marie-Lou Dumauthioz

Sûr… qu’il ne faut pas être en pétard avec le temps quand, aux murs, on a encore une horloge qui fait tic-tac, rythmant bruyamment les minutes qui filent. Raynald Métraux est de cette trempe. Dans son atelier d’imprimeur et d’éditeur d’art du quartier du Flon, on pourrait même dire de ce cercle de miraculés d’un autre siècle. Ou de résistants?