Procès FIFA – L’ascension fulgurante et la chute brutale de «Blattini» Ensemble, Sepp Blatter et Michel Platini ont conquis le football mondial. Le procès des deux hommes, désormais ennemis, s’ouvre ce mercredi. Thomas Knellwolf Thomas Schifferle

Sur le terrain, Michel Platini (à droite) était le metteur en scène et Sepp Blatter (à gauche) tenait un rôle secondaire. Or, en tant que fonctionnaire, c’est Sepp Blatter qui menait la danse. Michel Platini l’a soutenu sur le plan footballistique en 1998 lors du «tournoi Sepp Blatter» à Ulrichen, en Valais. Photo: Keystone

Une nuit de décembre, il y a 35 ans, a débuté une amitié qui a changé le monde du football. À l’époque, au Hallenstadion de Zurich, deux hommes volaient la vedette à tout le monde – même au ténor Luciano Pavarotti, qui avait fait le déplacement depuis New York, et à Gianna Nannini, qui chantait également ce soir-là. «Tirage au sort de la Coupe du monde: Michel Platini et Sepp Blatter étaient de véritables stars du spectacle», a titré le lendemain «SonntagsBlick». Le secrétaire général de la FIFA, Sepp Blatter, aurait mené le programme «avec décontraction et en cinq langues» et Michel Platini n’aurait pas été moins «éloquent et drôle», a relaté le dominical.