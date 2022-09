Football féminin – L’ASF lance sa campagne «Euro 2025» L'Association suisse de football est officiellement candidate à l'organisation du Championnat d'Europe 2025. Le dossier sera déposé le 12 octobre à l’UEFA. SC/comm.

L’équipe de Suisse féminine aura-t-elle la chance d’évoluer à domicile lors de l’Euro 2025? AFP

L'Association suisse de football a officiellement lancé la campagne pour l'organisation du Championnat d'Europe de football féminin en 2025 en Suisse.

«L'UEFA Women’s EURO est le plus grand événement sportif spécifique aux femmes en Europe. Une organisation en Suisse est une chance unique et énorme pour nous de présenter au monde l'élite du football féminin européen et notre pays», a déclaré Dominique Blanc, président de l'ASF, à propos de la candidature suisse.

«Elle est en même temps un signe fort pour une plus grande égalité des chances pour toutes les filles et les femmes qui souhaitent s'impliquer activement dans le football dans notre pays, en Europe et dans le monde entier», a-t-il poursuivi.

Dominique Blanc, président de l’ASF. 20min/Marco Zangger

Une forte concurrence

Le dossier de candidature final sera déposé auprès de l'UEFA le 12 octobre 2022. La candidature est soutenue et cosignée par la Confédération, les cantons et les villes qui sont prévues pour accueillir les matches. Avec sa candidature, la Suisse est en concurrence avec la France, la Pologne, l'Ukraine et une alliance de pays scandinaves (Suède, Danemark, Norvège et Finlande). Le comité exécutif de l'UEFA décidera de l'attribution le 25 janvier 2023.

En Suisse, les villes de Bâle, Berne, Genève, Zurich, Saint-Gall, Sion, Lausanne, Lucerne et Thoune sont prévues pour accueillir les matches. «Nous disposons d'une bonne infrastructure, déjà existante, comme des stades, des hôtels, des terrains d'entraînement, des aéroports et des systèmes de transport. Les distances entre les frontières nationales et les villes sont courtes et les liaisons sont bonnes. Et notre pays offre stabilité et sécurité, tant sur le plan politique que financier», explique Marion Daube, responsable du projet de candidature de l'ASF.

Une campagne nationale, composée de jeux de mots, de témoignages de Suisses et de l'anticipation de l'été 2025, doit permettre de sensibiliser la population suisse à l'organisation de la compétition tout en suscitant son enthousiasme. «Rien qu'avec une candidature réussie, nous augmentons la sensibilisation et la popularité du football féminin en Suisse. Et avec le vent en poupe et le soutien de la population suisse, les chances d'obtenir l'adjudication de l'UEFA augmentent également», se réjouit Tatjana Hänni, directrice du football féminin de l'Association Suisse de Football, à propos du lancement de la campagne.

