Sujet «chaud» en vue à Berne – L’Asloca craint une réforme inégalitaire de la valeur locative À quelques jours de la prochaine session parlementaire, l’Association suisse des locataires ne voit pas d’un bon oeil le projet d’abandonner la valeur locative.

«Depuis des décennies, l’association des propriétaires fonciers, ainsi que les partis bourgeois veulent abolir l’imposition de la valeur locative des bâtiments habités par leur propriétaire, dit l’Asloca. Keystone

Réunie en assemblée générale à Bienne, l’Association suisse des locataires (Asloca) a dit tout le mal qu’elle pense du projet d’abandonner la valeur locative du logement. Ses membres ont adopté une résolution à ce sujet à quelques jours de la session d’automne du Parlement fédéral.

La réforme de l’imposition du logement promet d’être un sujet «chaud» de la prochaine session parlementaire. Une commission du Conseil des Etats propose d’abolir l’impôt aux niveaux fédéral et cantonal sur les logements occupés par leurs propriétaires.

«Depuis des décennies, l’association des propriétaires fonciers, ainsi que les partis bourgeois veulent abolir l’imposition de la valeur locative des bâtiments habités par leur propriétaire, mais ils ont échoué plusieurs fois avec ce projet», écrit samedi l’Asloca dans un communiqué.

Sur le principe, l’Asloca se dit ouverte à une réforme et un changement total de système. Mais la révision prévue conduit à une inégalité de traitement encore plus forte entre les 2,3 milllions de ménages locataires et les 1,4 million de ménages en propriété privée, estime l’association. Un point contraire au principe d’égalité inscrit dans la Constitution.

ATS

