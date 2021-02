Coronavirus en Suisse – L’ASLOCA demande un moratoire sur les expulsions L’Association suisse des locataires a lancé vendredi un appel au Conseil fédéral pour qu’il édicte un moratoire sur les expulsions dans le domaine du bail jusqu’à la fin de l’année au plus tôt. Elle souhaite ainsi protéger les personnes durement touchées par la crise sanitaire.

«De plus en plus de personnes ont de la peine à payer leur loyer» pendant la pandémie, s’inquiète l’ASLOCA. Keystone

Face aux conséquences économiques de la crise du Covid-19, l’Association suisse des locataires (ASLOCA) a demandé vendredi au Conseil fédéral un moratoire sur les expulsions jusqu’à fin 2021 au moins. L’organisation a également appuyé pour une protection renforcée des locataires commerciaux contre les résiliations.

«En raison des conséquences économiques graves de la pandémie de Covid-19, de plus en plus de personnes ont de la peine à payer leur loyer», s’est inquiétée l’ASLOCA dans un communiqué. Dans sa lettre au président de la Confédération Guy Parmelin, cette dernière a par ailleurs exigé une prolongation du délai de paiement avant résiliation de 30 à 90 jours.

L’ASLOCA souhaite ainsi protéger les locataires contre la perte de leur logement. «Dans une période, où les gens sont priés de rester chez eux, il n’est pas responsable d’expulser des gens de leur logement et de créer des sans-abri», a argumenté le président de l’association Carlo Sommaruga, cité dans le communiqué.

Locataires commerciaux

Quant aux locataires commerciaux qui ont dû fermer leurs locaux en raison des mesures de lutte contre la pandémie, l’ASLOCA a sommé le Conseil fédéral de les protéger davantage contre les résiliations de bail. Celles-ci «signifient souvent la fin de l’activité commerciale», a-t-elle souligné.

La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) avait également plaidé en ce sens. Elle s’était prononcée pour que la loi Covid 19 stipule que les résiliations des baux commerciaux émis pendant une période de fermeture forcée ou dans les six mois qui suivent soient considérées comme nulles et non avenues.

L’ASLOCA a d’autre part requis une prolongation du délai de paiement pour les entreprises qui n’ont pas dû fermer boutique mais qui souffrent des conséquences financières des mesures anti-Covid.

ATS