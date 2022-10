Littérature romande – L’aspiration féministe de «Constance», de Bex à Saint-Pétersbourg La Chablaisienne Lise Favre signe un premier roman historique et social qui raconte le parcours de bien des Suissesses, parties vers 1900 pour la Russie. David Genillard

À son doctorat en droit, Lise Favre a ajouté en 2018 un bachelor en histoire. Ses recherches sur la condition féminine en Suisse ont alimenté l’écriture de «Constance». Chantal Dervey

En ce 15 septembre 1905, Constance Girod a fait ses valises. Elle quitte Bex et son père, pasteur de la Cité du sel, pour rejoindre Saint-Pétersbourg. Elle vient d’être engagée comme gouvernante par une riche famille russe. Fictif et conté sous la forme d’un journal intime, le voyage de l’héroïne du premier roman de Lise Favre fait écho à celui, bien réel, de très nombreuses jeunes Suissesses de l’époque. L’auteure en a d’ailleurs un exemple dans sa propre famille: «L’une de mes deux grands-mères à qui ce livre est dédié s’appelait Constance. Elle est partie en Pologne pour devenir gouvernante.»

L’auteure établie à Ollon a déjà publié un livre en 2014, une biographie de son père intitulée «L’homme qui aimait la vie». Elle s’essaie pour la première fois au récit de fiction. Mais dans ces quelque 200 pages, invention, chronique locale et grande histoire s’entremêlent constamment, et tenter de débrouiller cet écheveau tient du véritable jeu de piste. Adolescente, Constance Girod fait la connaissance d’un couple russe bien en vue à Moscou, les Louguinine. À demi oublié à Bex, ce nom a pourtant marqué le village: ce sont Wladimir Feodorovitch Louguinine, alors professeur à l’Université de Moscou, et son épouse Marthe qui ont construit les bâtiments de La Pelouse, occupés aujourd’hui par une communauté religieuse.

Ski et héliothérapie

Dans ses balades chablaisiennes avec son père ou Amélie, une condisciple de l’École normale de Lausanne, Constance emprunte l’Aigle-Leysin tout juste inauguré et assiste aux premiers développements du ski. En Russie, elle croise le chemin de la famille Nabokov, et notamment le tout jeune Vladimir, futur auteur de «Lolita». À son retour dans les Alpes vaudoises, elle rencontre Auguste Rollier, inventeur de l’héliothérapie qui fera la renommée mondiale de Leysin.

Pour parvenir à ce résultat, l’auteure a passé un an à se documenter au fur et à mesure de la rédaction. Déjà titulaire d’un doctorat en droit, Lise Favre y a ajouté à sa retraite en 2018 un bachelor en histoire contemporaine, «avec un intérêt tout particulier pour l’histoire des femmes et de la condition féminine en Suisse romande». L’auteure l’affirme d’ailleurs volontiers, son roman a une portée féministe. «Constance commence sa vie avec de très nombreux désavantages. J’ai voulu montrer que même dans ses conditions une jeune femme peut s’en sortir. Je ne parle pas de rencontrer le prince charmant et devenir riche et célèbre, mais de s’accomplir, de réaliser ce à quoi on aspire profondément.»

Le livre Afficher plus «Constance – Un itinéraire vers la liberté»,

Lise Favre

Éd. Cabédita, 204 p.

Dédicace le 5 novembre de 11 h 30 à 12 h 30 à Payot, Montreux.

