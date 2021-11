Histoire d’ici – 1918 – L’assassin du brave préfet de Lausanne puisait dans la caisse Un crime abominable émotionne le canton de Vaud. Gilles Simond

Le préfet Jules Séchaud tel qu’il est découvert au matin du 7 février 1918, l’air assoupi, la tête légèrement inclinée sur le côté, face à son bureau où il lisait la «Tribune de Lausanne». Au sol, une petite tache de sang signale toutefois le drame qui vient de se dérouler. Au mur, face à lui, le calendrier de la «Feuille d’Avis de Lausanne» daté du 5 février nous indique qu’il n’en tournait pas la page tous les jours. Collection photographique Reiss/Université de Lausanne

Supprimer l’homme qui va découvrir ses malversations. L’idée, aussi simple qu’irrépressible, envahit le crâne du fonctionnaire, jusque-là apparemment sans histoires. Il ouvre un tiroir, en extrait son revolver et se dirige en direction du bureau du préfet. Il est environ 8 h 10 du matin, les bureaux de la préfecture n’ouvrent qu’à 8 h 30 et les autres employés, pour la plupart, ne sont pas encore arrivés. Plongé dans la lecture de son quotidien, tournant le dos à la porte, le préfet n’entend pas entrer son assassin, qui se place derrière lui et, à bout portant, lui tire une balle dans l’arrière du crâne.

Cette introduction vous fait penser à un lugubre roman noir? C’est exactement de cela dont il s’agit. Sauf que l’affaire est bien réelle, qu’elle a eu lieu le jeudi 7 février 1918 à Lausanne. Et qu’ainsi mourut Jules Séchaud, 66 ans, treizième préfet de Lausanne, père de sept enfants.

Lorsqu’un plus tard un autre employé de la préfecture, M. Maulaz, entre à son tour dans le bureau du préfet pour y prendre ses instructions, il trouve Séchaud assis dans son fauteuil, devant son bureau, la tête légèrement inclinée sur le côté, son quotidien ouvert devant lui. «S’étant approché, M. Maulaz constata à sa grande surprise, doublée d’un effroi bien compréhensible, que son chef ne donnait plus signe de vie», écrit le même jour la «Feuille d’Avis de Lausanne», qui paraît alors l’après-midi. Appelé en hâte, le Dr Gustave Delay, chef du service sanitaire cantonal, ne peut que constater le décès du malheureux.

«Le préfet Séchaud réalisait le type accompli du bon Vaudois, aux allures simples, à l’accueil avenant, à la cordialité franche.» Adrien Thélin, conseiller d’État, lors des funérailles du préfet, le dimanche 10 février 1918

À la préfecture, à travers la Cité, en ville puis dans tout le canton, c’est une identique et vive indignation générale. Comme le dira le conseiller d’État Adrien Thélin (1842-1922), chef du Département de l’intérieur, lors des funérailles au temple de Pully, «le préfet Séchaud réalisait le type accompli du bon Vaudois, aux allures simples, à l’accueil avenant, à la cordialité franche; c’était le magistrat loyal, intègre, homme de devoir avant tout».

Qui diantre a bien pu en vouloir pareillement à un tel bon type, «au cœur loyal, généreux, compatissant, modeste, à qui l’on ne connaissait pas d’ennemi»? Un quémandeur éconduit? Quelqu’un qui en voulait au préfet en raison d’une condamnation? S’agit-il d’un attentat anarchiste, comme notre pays en a connu, et qui pourrait être suivi par d’autres? Ou encore d’un problème dans sa vie privée?

Le préfet connaissait bien son tueur

Heureusement, ces conjectures ne durent pas longtemps. L’après-midi du crime déjà, un suspect est interpellé et interrogé le soir même. Les limiers lausannois n’ont pas eu à chercher bien loin, raconte la «Feuille» le lendemain. «L’assassin est en effet un employé de la maison, le nommé Henri Lux, secrétaire de la Préfecture. Dès le début, les soupçons s’étaient portés sur le personnage dont l’attitude, aussitôt après le crime, avait paru équivoque à beaucoup. » Le fonctionnaire avait auparavant été remarqué arrivant plus tôt qu’à l’accoutumée, ressortant un peu plus tard du bâtiment par une porte secondaire avant d’entrer à nouveau à l’heure habituelle par l’entrée principale de la Cité-Devant.

Conduit devant le juge d’instruction, Lux résiste jusqu’à minuit. Habilement cuisiné, il finit par cracher le morceau. Oui, c’est bien lui l’auteur du coup de feu fatal, et son browning de petit calibre est caché dans l’un des casiers de son bureau.

«Je me suis laissé aller à commettre quelques détournements, et le préfet n’allait pas tarder à s’en apercevoir.»

«Pourquoi?» questionne le juge. «Chargé de la gérance de la caisse de la Préfecture, je me suis laissé aller à commettre quelques détournements, et le préfet n’allait pas tarder à s’en apercevoir puisqu’il me demandait de rendre mes comptes», répond-il en substance.

L’enquête et le procès qui suivent dévoilent l’incroyable: profitant d’une invraisemblable désinvolture de ses supérieurs, le gredin a pu garder pour lui durant des années des sommes considérables prélevées sur la perception des permis de chasse et de pêche, le prix des patentes relatives à la police du commerce (boissons alcooliques, tabac, billards, etc.), des impôts en retard, des amendes infligées par le préfet ainsi que des cautionnements judiciaires!

Pièce à conviction présentant la balle utilisée par Lux extraite du corps du préfet et la douille trouvée dans le bureau. Collection photographique Reiss/Université de Lausanne

Caissier, Lux tenait «de la façon la plus rudimentaire» une comptabilité négligée et donc fausse, diront les experts, lors du procès qui s’ouvre le 30 août 1918 devant le Tribunal criminel du district de Lausanne. «Il avait un livre unique appelé le Livre de caisse, remarquable surtout par les erreurs et omissions qu’il renfermait. Il y inscrivait ce qui lui plaisait. Jamais le préfet, son chef, ne le contrôlait, ni aucune autre autorité d’ailleurs. C’est que le préfet Séchaud avait en son secrétaire une confiance absolue.» C’est ainsi que Lux a pu opérer en toute liberté pendant sept ans, pensant que ce système durerait indéfiniment. Le montant du pillage s’élèverait à près de 65’000 francs. Autrement dit 18 ans du salaire du fonctionnaire indélicat (300 francs par mois, en 1918)!

«Si les organes de l’État avaient fait leur devoir, nous n’hésitons pas à dire que le préfet de Lausanne serait encore en vie.» Me Oscar Rapin, défenseur d’Henri Lux, lors du procès de ce dernier, le samedi 31 août 1918

Le brillant avocat du misérable, Me Oscar Rapin, a beau jeu de dénoncer «l’incurie» régnant à la Préfecture comme une circonstance atténuante pour son client: «Si les organes de l’État avaient fait leur devoir, nous n’hésitons pas à dire que le préfet de Lausanne serait encore en vie», tonne-t-il. Car en plus, Lux a déjà été pris la main dans le sac, en 1908, par le secrétaire de la Préfecture de l’époque. Mais l’affaire fut étouffée par égard pour sa famille, son frère comme son père travaillant dans l’Administration cantonale!

Et qu’a-t-il fait du butin? «Tout cet argent s’en allait en parties de fête, relate la «Julie». Lux avait des relations suivies avec plusieurs femmes de mauvaise vie. Il aimait la bonne chère, les bons vins, les liqueurs fines.» Henri Lux aura le temps de méditer sur ses excès et ses crimes au pénitencier cantonal de Béthusy à Lausanne: il écope de la perpétuité, de la privation à vie de ses droits civiques et des frais de la cause.

Les photos exceptionnelles de la collection Reiss sont accessibles en ligne Afficher plus Jean Grimaldi, dit Malakoff, et ses tatouages, photographiés par Rodolphe-Archibald Reiss. Lutteur forain et souteneur d’origine corse, Grimaldi, 33 ans, écopa de 12 ans de réclusion en 1911 à Lausanne pour homicide volontaire. Sur le haut de sa poitrine, on peut lire «victime du militarisme» et «ni dieu ni maître». Collection photographique Reiss/Université de Lausanne Les images illustrant cet article sont issues de la collection Reiss, du nom du fondateur de l’Institut de police scientifique de Lausanne, Rodolphe-Archibald Reiss (1875-1929). Le fonds est un trésor constitué de 13’019 négatifs sur plaques de verre datant de 1884 à 1937, réalisées pour la plupart dans le canton de Vaud à des fins d’enquête criminelle par Reiss, ses adjoints et successeurs de la police scientifique. Homicides y côtoient accidents de la circulation, attentats à la pudeur et profanation de sépulture, suicides et morts suspectes, mais aussi fabrication de fausse monnaie et de faux documents, graffitis (mais oui!), distillerie clandestine et cambriolages. Cet ensemble exceptionnel a été numérisé en haute résolution et accompagné des données issues des registres tenus par Reiss et son équipe. Archiviste au Service des ressources informationnelles et archives de l’Université de Lausanne (UNIRIS), Sacha Auderset est en charge de cette performance: «C’est une collection dont l’intérêt dépasse largement nos frontières, car Reiss a été un pionnier de la criminalistique, qui a perfectionné des techniques grâce à sa double casquette de photographe et de chimiste. » Par ses dimensions, le fonds Reiss est une ressource inédite qui intéresse des spécialistes internationaux sur une variété de sujets. L’investigation policière bien sûr, mais aussi l’histoire régionale, la mode, le tatouage ou encore l’histoire de l’art. Sans oublier la sociologie, tant les visions proposées par Reiss et consorts sont sans équivalent. «La qualité exceptionnelle des images nous permet d’entrer dans la pièce que le photographe nous fait visiter, relève Sacha Auderset. D’abord par des plans larges pris de plusieurs côtés de la chambre, puis par des zooms sur des détails. Ces photos révèlent des choses invisibles sans elles. » Le fonds est désormais accessible au grand public via le portail d’UNIRIS, qui à terme donnera accès à l’essentiel des collections de l’Université de Lausanne. Et pour les Vaudois, ces images parfois sordides offrent une vision unique des conditions de vie du premier tiers du XXe siècle, tout particulièrement celles des gens modestes et pauvres, qu’on ne voit habituellement pas sur les photos de l’époque où les appareils de photo étaient rares et donc réservés à une classe aisée. Mais attention: certaines images sont très dures, d’autres insoutenables. Cette partie la plus lugubre de la collection n’est donc visible qu’à condition d’ouvrir un compte et d’effectuer une demande d’accès, afin d’éviter une exploitation malsaine. «Nous nous sommes posé la question de la limitation de l’accès, explique l’archiviste. Nous avons donc réuni un comité d’éthique pour y répondre au moyen de critères objectifs. C’est ainsi que les photos montrant des cadavres de près, des détails de blessures et la présence de sang sont accessibles uniquement sur demande. L’objectif de cette mise en ligne est la mise en valeur de sources historiques et patrimoniales, pas la polémique. D’ailleurs les gens qui font des demandes d’accès nous ont contactés auparavant et sont dans une démarche de recherche.» GSD «Meurtre Hôtel du Soleil», une photo du «mystère de la chambre No 7» prise par Rodolphe-Archibald Reiss le 10 février 1913. La femme de 21 ans fut trouvée étranglée dans la chambre No 7 de l’Hôtel du Soleil, situé rue du Pont à Lausanne. Son compagnon se suicida peu après en se jetant dans le lac, les poches pleines de cailloux. On trouva sur lui deux photos de femmes dont l’une portait ces mots, écrits au crayon: «Je me vengerai.» Collection photographique Reiss/Université de Lausanne

