Élargissement de l’UE – Lasse d’attendre son adhésion, la Serbie lorgne vers Moscou Comme ses voisins des Balkans occidentaux, la Serbie est bloquée depuis des années dans l’antichambre européenne. L’opinion serbe, prorusse, se détourne de Bruxelles. Louis Seiller - Belgrade

À l’issue d’un sommet avec les Vingt-Sept jeudi, plusieurs dirigeants des pays des Balkans occidentaux candidats à l’adhésion (dont le président serbe Aleksandar Vucic, à droite) ont dit leur «mécontentement» de ne pas avoir reçu d’assurance de la part des pays membres de l’UE. Bruxelles, 23 juin 2022. EPA/OLIVIER HOSLET

Le long des boulevards de Belgrade, les panneaux publicitaires qui vantent les projets de l’Union européenne (UE) en Serbie n’attirent pas vraiment les regards des passants. «EU za tebe»: «l’Union européenne pour toi», le slogan ne convainc pas Valentina, une architecte de 27 ans. «Il y a dix ans, j’ai suivi une formation de l’UE au cours de laquelle ils nous ont expliqué pourquoi on devait transmettre des opinions positives sur l’UE. Mais moi, je n’étais d’accord avec rien. Et donc j’ai plutôt expliqué aux gens pourquoi on ne devait pas adhérer à l’UE.»