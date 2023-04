Nouvelle Constitution vaudoise – L’Assemblée constituante s’est reconstituée à Crissier Quelque soixante membres de l’Assemblée constituante ont fêté le 20e anniversaire de l’entrée en vigueur de la charte fondamentale du Canton de Vaud. Retrouvailles. Jérôme Cachin

Une soixantaine d’anciens membres de l’Assemblée constituante (1999 – 2002) se sont retrouvés vendredi matin à la salle de spectacle de Chisaz, à Crissier. JCA / 24h

Certains ne s’étaient pas revus, depuis tout ce temps. Une soixantaine de membres de l’Assemblée constituante, issus de toutes les tendances politiques, se sont retrouvés ce vendredi matin à la Salle de Chisaz, à Crissier, pour les 20 ans de l’entrée en vigueur du texte.

Il y a des célébrités comme Anne-Catherine Lyon, Luc Recordon ou Alice Glauser, des semi-célébrités et une ribambelle d’ex-élus à la notoriété plus locale. C’est Olivier Burnet qui ouvre la rencontre. Il préside l’association des anciens constituants radicaux, organisatrice des retrouvailles.

Il passe le micro à la socialiste Yvette Jaggi, qui fut coprésidente de l’Assemblée avec le radical René Perdrix et le libéral Jean-François Leuba. L’ex-syndique de Lausanne et ex-conseillère aux États n’eut pas d’autre mandat cantonal: «À mes yeux, le travail de constituante est le plus haut travail législatif possible et la plus passionnante activité politique», assure-t-elle, avant d’égrener ses souvenirs, puis de conclure: « Le peuple l’a lui-même approuvée à une bonne, quoique pas excellente, majorité (55,9%). Mais la constitution est en vigueur – la démocratie est un gouvernement arithmétique – et nous en sommes heureux.»

«À mes yeux, le travail de constituante est le plus haut travail législatif possible et la plus passionnante activité politique.» Yvette Jaggi, ancienne coprésidente de l’Assemblée constituante vaudoise

Puis, René Perdrix, radical, revient sur le respect et l’esprit de compromis entre les forces politiques. «Cette opération a marqué la vie du Canton bien au-delà des trois ans de notre travail, soutient-il. Mon souhait est que le climat que nous avons instillé perdure parmi les assemblées diverses qui permettent de gouverner ce pays.»

Enfin, l’historien Olivier Meuwly s’est fendu d’une conférence sur la toute première «Constitution» vaudoise de 1803, celle que contenait l’Acte de médiation, proclamé par Bonaparte. Vaud, libéré des Bernois cinq ans plus tôt, devenait alors un des nouveaux cantons suisses.

Lire aussi Abo Anniversaire politique Vingt ans après, la nouvelle Constitution vaudoise tient la route

Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d' Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.