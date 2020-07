Exotisme vaudois (8/41) – L’assistance électrique met les Alpes vaudoises à portée de tous les mollets La région de Villars développe une offre qui, bien qu’encore timide, confirme l’e-VTT comme le moyen d’apprivoiser les cimes autrefois réservées aux bons sportifs. Alain Detraz

Plusieurs itinéraires permettent d’apprécier les panoramas offerts par les Alpes vaudoises en VTT. Avec l’assistance électrique, plus besoin d’avoir un entraînement de sportif d’élite pour les découvrir. Florian Cella 1 / 1

«Pourquoi s’essouffler pour pouvoir souffler?» C’est l’un des slogans mis en avant cet été par la région touristique qui englobe Bex, Villars, Gryon et Les Diablerets. Celui-ci pourrait aussi coller à une pratique de plus en plus en vogue. Après avoir conquis les villes, le vélo électrique s’est adapté aux pentes alpines. Depuis quelques années, il permet d’envisager les dénivelés sans trop craindre le manque d’entraînement. Plusieurs destinations valaisannes proposent déjà des circuits adaptés. Dans les Alpes vaudoises, on trouve ici et là des locations à la journée mais Villars propose une offre regroupant une nuit à l’hôtel et une journée de balade.

Il suffit d’observer les sourires goguenards quand on annonce qu’on va faire de l’e-VTT. Pour un peu, on vous traiterait de flemmard! C’est oublier un peu vite que ces machines ne sont pas des motos. On découvre au fil de la journée que la bonne vingtaine de kilos de technologie embarquée peut aussi nécessiter son lot de contribution musculaire.

Histoire de ménager la batterie, on peut gagner en altitude par la voie des airs. L’option est gratuite si l’on a passé la nuit dans un hôtel, qui donne droit à la Free Access Card et ses activités incluses. Florian Cella

Quelques brèves recommandations sont nécessaires avant l’assaut des chemins de montagne. «N’hésitez pas à changer les vitesses plutôt que d’augmenter l’assistance du moteur», recommande Guy Dätwyler, qui loue ses machines juste en face de la gare de Villars. L’autonomie des batteries a beau s’être améliorée, il vaut mieux éviter de tomber en panne de jus au milieu d’un béquet. Quelques tours de pédales au plat permettent de se rendre compte que, sans moteur, le frottement des gros pneus et le poids de la monture freinent drastiquement la progression. Fois de professionnel, la batterie devrait toutefois suffire à une journée de sueur assistée.

Itinéraires variés

Munis de cette monture, où aller? La station propose différents itinéraires allant de 10 à 40 kilomètres. On choisit de faire le tour du domaine. Par égard pour la batterie – oui, par manque d’entraînement aussi! – on embarque le vélo dans la télécabine du Roc d’Orsay. Là, les images de grands espaces et de liberté sont un brin douchées par l’obligation de porter un masque. Même en montagne, on n’échappe pas aux règles sanitaires imposées par le coronavirus.



À près de 2000 mètres d’altitude, la vue panoramique sur la vallée du Rhône et les Alpes est sublime, coiffée par le dôme enneigé du Mont-Blanc. Grâce au moteur, les points de vue spectaculaires vont d’ailleurs se succéder tout au long du périple, bien plus que si l’on avait eu recours qu’à la seule force du mollet.

Le glacier des Diablerets offre d’impressionnantes perspectives. Florian Cella

Mais une fois ce point culminant atteint, on ne peut que redescendre. Et c’est la partie la plus technique de cette activité! Si les watts adoucissent les montées, ils n’y peuvent rien dans les descentes. Bien plus abruptes que n’importe quelle route, elles se négocient avec la prudence qu’imposent les irrégularités du sol. Les pensées vont aux freins qui, heureusement, ont suivi la même avancée technologique que les moteurs.

La panne

Lancés sur les chemins escarpés, on a aussi une pensée pour les randonneurs. Suants et soufflants humblement dans la pente, ils subissent l’augmentation du nombre de cyclistes, malgré les appels à céder la priorité aux marcheurs. La différence d’allure entre un deux-roues et un bipède contraint instinctivement ce dernier à interrompre son effort pour laisser passer les bolides. Étant donné le nombre de vélos vendus en cette année de Covid-19, on devine les difficultés de voisinage à venir, mais pour l’heure la perception qui domine est que les chemins de montagne sont à tout le monde. À chacun de faire preuve d’égard pour les autres.

Et puis c’est la tuile. Malgré d’imposants crampons, le pneu arrière vient de se dégonfler d’un coup. C’est le moment où la fière monture survoltée se transforme en un lourd tas de ferraille. On hésite entre les rires et les pleurs, car la chose est si rare qu’aucun kit de réparation n’est prévu dans la location du vélo. Heureusement, on n’est pas loin du col de Bretaye. Au téléphone, le loueur stupéfait nous propose d’envoyer un autre vélo par le train. Pour gagner du temps, le patron du bistrot Bretaye 1808 nous prête généreusement le sien.

C’est qu’il reste un bout de route si l’on veut profiter du panorama. Et le moteur fait agréablement son boulot. On tourne les jambes, il multiplie la force qu’on y met. À 20 km/h en montée, on peut sans autre sourire à cette magnifique journée. On se plaît à jouer les Fabian Cancellara quand nos errances nous sortent des chemins pour franchir le col de la Croix, face au glacier des Diablerets. Un moment d’inattention nous a fait rater une balise. Mais qu’importe, le moteur électrique offre ce confort de pouvoir aller et venir à la recherche de la bonne route. Les plus inquiets téléchargeront la carte sur leur smartphone.

«On aperçoit au loin les chalets pittoresques de Taveyanne. Pas si loin, en réalité, tant le vélo nous pousse à avaler les kilomètres»

Taveyanne et ses chalets pittoresques recouverts de tavillons constitue une étape de choix pour se restaurer et profiter de cette carte postale. Florian Cella

On aperçoit au loin les chalets pittoresques de Taveyanne. Pas si loin, en réalité, tant le vélo nous pousse à avaler les kilomètres. Ce n’est qu’après le jambon à l’os et les cornettes proposés par le refuge qu’on s’en rend compte: la route a déjà été longue et le moment de remonter en selle se fait douloureux. Mais le compteur électronique nous rassure, la batterie est encore largement capable de nous ramener au point de départ. Et c’est heureux, car les multiples constructeurs de vélos sont encore assez filous pour s’équiper de prises de recharges différentes. Bien que munies d’une variété de câbles, les quelques bornes installées le long du parcours ne garantissent pas de pouvoir recharger tous les modèles d’e-bike.

En cas de besoin, quelques bornes de recharge sont prévues sur les itinéraires, avec plusieurs types de câbles à disposition. Encore faut-il qu’ils correspondent au bon modèle de vélo électrique. Florian Cella

Pour les sportifs Afficher plus DR Si l’électricité s’impose pour de nombreux amateurs de la petite reine, le cyclisme compte également de très nombreux pratiquants sportifs. Dans ce milieu, les vacances d’été sont l’occasion d’aller pédaler un peu plus loin de chez soi. Escalader le mont Ventoux ou pédaler sur une île des Canaries fait partie des options habituelles. Coronavirus oblige, ces vacances sportives à l’étranger ne figurent plus forcément au menu. Mais la Suisse offre largement de quoi pallier ce manque. Il est par exemple possible de réserver un tour des Alpes vaudoises auprès de l’Office du tourisme de Villars-Les Diablerets. Il comprend trois nuits et quatre étapes de route. Au programme: le franchissement de cols tels que le Pillon, la Croix ou celui des Mosses. Ce circuit sportif comprend le transfert des bagages et une assistance téléphonique, notamment. Il peut aussi se faire avec un guide.

La montagne et le fun Afficher plus Comme il semble loin, le temps où la montagne se payait au litre de sueur. L’imposant phénomène naturel a depuis longtemps été domestiqué par les remonte-pentes. Les stations ont commencé par les ouvrir en été pour les amateurs de VTT, mais ils servent aujourd’hui à toute une série d’activités plus ou moins grisantes. C’est d’ailleurs le slogan de Villars qui, cette année, vante sa «Villartitude». Une façon de dire que la montagne est pour tous, que l’on soit un marcheur traditionnel ou un amateur de sensations fortes. En la matière, la station a développé son offre. En plus des VTT électriques, elle propose également de dévaler ses pentes à bord d’un petit kart à trois roues. Cette nouveauté permet, à l’aide de deux freins indépendants, de faire de beaux dérapages dans les courbes d’un parcours de 5 kilomètres au départ du Roc d’Orsay. Et, pour les amateurs d’apéros, la chose peut aussi se prévoir en groupe, en fin de journée, en collaboration avec le bistrot Bretaye 1808. Ces petits karts permettent de s’amuser dans la descente de cinq kilomètres, au départ du Roc d’Orsay. DR