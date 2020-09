Fin d’une institution à Vevey – L’Association des buveurs d’orge a été mise en bière En mal de sang neuf, l’ABO Vevey a été dissoute samedi. L’avenir de la Fête de la bière qu’elle avait créée n’est pas remis en question. David Genillard

Née à Vevey, la Fête de la bière a attiré jusqu’à 20’000 amateurs de mousses à Ouchy, au plus fort de son succès. Chris Blaser – A

Un goût d’amertume, qui n’est pas celui laissé par le houblon. Samedi, le comité de l’Association des buveurs d’orge (ABO), section Vevey, a décidé de tirer la prise définitivement, après vingt-neuf ans à promouvoir les bonnes mousses. La dissolution a été prononcée «dans l’indifférence la plus totale», regrette Lionel Gavin, vice-président. Car c’est le manque de sang neuf qui a motivé cette décision: «Les membres du comité étaient en place depuis plus de dix ans et commençaient à fatiguer. Nous avons lancé plusieurs appels à l’aide, mais ils n’ont pas été entendus.»

L’électrochoc de 2017 n’y aura pas suffi: à l’époque, l’ABO Vevey exsangue avait convoqué une assemblée extraordinaire qui avait conduit à l’élection de Nicolas Renou à la présidence, en remplacement de Lionel Gavin. «Nous avons aussi constaté au fil des ans que nos membres répondaient de moins en moins présent lorsque nous organisions des activités au sein de l’ABO, poursuit Lionel Gavin. Cela a contribué à nous décourager.»

Dans le milieu des amateurs de houblon, c’est une page importante qui se tourne. Fondée en 1991, l’ABO Vevey est à l’origine de la Fête de la bière, née à Vevey en 1992, avant de déménager à Lausanne puis à Martigny, pour revenir dans la Ville d’images en 2011. Au plus fort de son succès, le raout brassicole a réuni jusqu’à 20’000 fêtards à Ouchy. Quant à l’ABO Vevey, elle a compté jusqu’à 300 membres, avant d’essaimer. Le Valais compte toujours une section de l’ABO, la dernière encore en activité.

«Triste mais soulagé», Lionel Gavin insiste: les membres du comité poursuivront leurs efforts. «Nous les mettrons dans l’organisation de la Fête de la bière, gérée par un autre comité mais qui compte des membres communs. Les liquidités qui restaient à l’ABO seront injectées dans cette manifestation.»