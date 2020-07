Facture sociale – L’Association des communes «riches» quitte la table des négociations L’AdCV estime que les discussions sur la répartition financière Canton-Communes n’avancent pas. La conseillère d’État chargée du dossier prend acte. Les négociations se poursuivent avec l’UCV. Renaud Bournoud

Josephine Byrne Garelli, présidente de l’Association de communes vaudoises. ARC/Jean-Bernard Sieber

Après avoir beaucoup tergiversé ces dernières semaines, l’Association de communes vaudoises (AdCV) a décidé vendredi de claquer la porte des négociations Canton-Communes. «Notre position et celle de l’État sont trop éloignées, ce n’est plus possible», commente la présidente, Josephine Byrne Garelli (PLR). Cela fait des années que les deux associations faîtières (UCV et AdCV) essaient de renégocier la répartition de la facture sociale avec le Canton.