Emploi – L’assurance-chômage lance de nouveaux services en ligne Un programme vise à accélérer la mise à disposition de e-prestations pour les employeurs et les candidats à l’emploi inscrits dans les ORP. Catherine Santoru

Pour pouvoir profiter des nouveaux services en ligne, il est indispensable de s’enregistrer au préalable sur la plateforme travail.swiss. Getty Images/iStockphoto

Lancé en 2016 par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), le programme national baptisé eAC a pour buts de faciliter et de moderniser le parcours des personnes ou des entreprises devant faire appel aux services de l’assurance chômage.

Il permet également d’améliorer l’efficacité du matching, c’est-à-dire l’adéquation entre les profils des candidats à l’emploi et ceux recherchés par les employeurs. Présentation.

Se «loguer» sur travail.swiss

Pour les autorités fédérales, la première étape incontournable a été de moderniser le portail web de l’assurance chômage. Ainsi, la nouvelle plateforme travail.swiss a vu le jour en janvier 2018. Plus simple et efficace que la précédente, elle a posé les fondations techniques et ergonomiques permettant d’introduire les nouveaux services en ligne.

Pour pouvoir profiter de ces services, il est indispensable de s’enregistrer au préalable sur la plateforme, ce qui est possible depuis le 1er juillet 2018. À noter que, du côté des demandeurs d’emploi, seules les personnes inscrites auprès des Office régionaux de placement (ORP) de Suisse peuvent le faire. Des modes d’emploi détaillés, qui sont disponibles dans la rubrique «Info enregistrement», aident les utilisateurs les moins aguerris à l’informatique à s’inscrire.

«Matching» par compétences

Job-Room.ch est la plateforme web de l’assurance chômage qui faitle lien entre les profils des candidats inscrits dans les ORP et les annonces des employeurs. Elle fait désormais partie intégrante de travail.swiss.

Le matching des profils ne se focalise plus sur les professions et les diplômes, mais sur les compétences des candidats et celles requises pour un poste de travail proposé.

Cette approche valorise, notamment, les compétences transférables d’une profession à une autre. Elle permet ainsi d’augmenter les chances d’obtenir un premier entretien d’embauche. Pour l’employeur, il est plus facile d’identifier les profils adéquats.

Le site web www.ricrac.ch aide les demandeurs d’emploi et les recruteurs à rédiger leurs descriptifs de compétences sur Job-Room.

Bénéficier de la priorité à l’embauche

Pour rappel, les employeurs et les agences de placement privées qui ont des postes à pourvoir dans des professions où le taux de chômage fédéral moyen est égal ou supérieur à 5% doivent obligatoirement annoncer leurs places vacantes en priorité à l’ORP de leur canton via la plateforme Job-Room de travail.swiss.

Durant cinq jours ouvrables, les candidats à l’emploi des ORP s’étant enregistrés sur le portail peuvent les consulter en primeur, ce qui leur confère un avantage sur les autres postulants. Quant aux employeurs, ils peuvent gérer eux-mêmes les postes annoncés sur Job-Room et contacter directement les candidats retenus.

Recherches d’emploi et dossiers de candidature

Courant 2020, le SECO a mis en service deux nouvelles prestations très utiles sur Job-Room destinées aux candidats à l’emploi.

Ces derniers ont désormais la possibilité de déposer, chaque mois, les preuves de leurs recherches d’emploi directement en ligne. Le conseiller en personnel les recevra automatiquement le 5 du mois suivant, au plus tard. Cela évite, entre autres, d’être pénalisé en cas d’envoi tardif de ces documents.

Le deuxième service concerne le dossier de candidature. Ainsi CV, modèles de lettres de motivation, diplômes et certificats de travail peuvent être centralisés sur Job-Room et mis à jour à tout moment.

Afin de bénéficier de ces prestations, il est indispensable de s’enregistrer sur la plateforme et de suivre les instructions de l’ORP.

Employeurs et chômage technique

Le recours au chômage partiel est l’une des conséquences socio-économiques majeures de la crise sanitaire actuelle. Cela a modifié le planning du projet eAC.

Les demandes de chômage technique ont en effet connu une telle hausse que le SECO propose, depuis le 19 août 2020, une version en ligne de demande de «Préavis de réduction de l’horaire de travail (RHT)». Ce service est disponible sur Job-Room pour les employeurs de toute la Suisse.

À noter que la prestation peut être utilisée avec ou sans login. L’avantage du login est l’enregistrement automatique des coordonnées.