Office AI à Vevey – L’assurance invalidité ouvre ses portes au dialogue Un espace de médiation sera opérationnel dès le 1er septembre au siège vaudois de l’institution. L’objectif: calmer les situations problématiques. Hélène Jost

Une vue sur l'entrée du nouvel espace d’écoute et de conciliation de l'Office assurance invalidité du canton de Vaud, à Vevey. Jean-Christophe Bott/Keystone

L’Office assurance invalidité pour le canton de Vaud (OAI VD) veut montrer un autre visage, plus humain et plus transparent. Avec le Canton et ses différents partenaires, il a élaboré un nouveau concept qui a été présenté ce vendredi à son siège veveysan.

Le principe: offrir une oreille attentive et neutre aux personnes qui se sentiraient malmenées par l’institution, qu’il s’agisse d’assurés ou d’employés. Cet espace d’écoute et de conciliation doit entrer en fonction le 1er septembre.

«Un vrai besoin»

Ce projet «comble un vrai besoin, et renforce la crédibilité du système» de l’avis de Rebecca Ruiz. La conseillère d’État en charge de la Santé et de l’action sociale reconnaît les difficultés auxquelles doivent faire face les personnes qui font appel à cette assurance.