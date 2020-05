Éditorial – L’astre Capuçon fait tourner le monde musical Notre journaliste explique pourquoi la nomination de Renaud Capuçon à la tête de l’OCL tombe sous le sens. Opinion Matthieu Chenal

On le disait déjà lorsqu’il a été engagé comme professeur de violon à la Haute École de Musique de Lausanne, mais aussi quand il a repris les Sommets Musicaux de Gstaad ou récemment l’Académie Menuhin: avec Renaud Capuçon, on dirait que les astres sont toujours alignés favorablement. Et singulièrement en Suisse. Alors sa nomination à la tête de l’OCL pour succéder à Joshua Weilerstein risque de susciter une réaction immédiate: encore lui! Sauf qu’on peut difficilement contester le talent protéiforme du musicien. Il peut certes y avoir un côté exaspérant à voir ainsi briller tout le temps et partout le violoniste star. Mais comme le dit un de ses plus fidèles collègues, «il ne s’impose pas: on l’invite. Et il n’écrasera jamais personne.»



Son travail de pédagogue, de meneur d’ensemble ou de directeur artistique de festivals le montre en effet mettre toute son énergie – et Dieu sait s’il en a! – au service de la musique et des autres musiciens. Et par chance, ses initiatives plaisent énormément à un large public. On l’a vu encore pendant le confinement où, dès le premier jour, le violoniste savoyard a posté une vidéo quotidienne de son domicile parisien en offrant un morceau de son choix, et suscitant un engouement hors du commun.

Soliste hors pair, chambriste émérite, programmateur inspiré, vedette médiatique, Renaud Capuçon ajoute une corde à son instrument en décidant de devenir chef d’orchestre avec l’OCL. Si le choix peut paraître logique dans sa carrière, il représente un sacré défi qui pourrait faire irradier l’orchestre en cas de succès. Mais rien n’est encore acquis dans ce domaine. Car pour l’instant, l’expérience du maestro Capuçon est très fraîche. En tout et pour tout, il n’a dirigé que deux symphonies de Schubert à la baguette, dont l’«Inachevée» lors du dernier concert de l’OCL en mars à huis clos, juste avant l’éclipse du Covid.

En janvier, nous décrivions le don d’ubiquité de Renaud Capuçon, multipliant les responsabilités et les apparitions éclatantes dans toutes les directions. Le fait qu’il fixe son orbite au-dessus de Lausanne va préciser son rayonnement, qui n’a rien à voir avec le caprice d’une comète ou l’évanescence d’une étoile filante, mais qui possède une force d’attraction bien plus durable.