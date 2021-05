Prix Nobel de physique – L’astrophysicien Didier Queloz quitte Genève pour l’EPFZ L’institution zurichoise veut rassembler divers experts scientifiques pour étudier l’origine de la vie dans l’univers. L’astronome genevois jouera également un rôle important pour attirer des financements externes.

Didier Queloz quittera en septembre l’Observatoire de l’Université de Genève. Keystone/Martial Trezzini

L’astrophysicien genevois Didier Queloz, prix Nobel de physique en 2019, rejoint l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Il va y participer à la création d’un nouveau centre interdisciplinaire sur l’étude de l’origine de la vie dans l’univers.

L’engagement de Didier Queloz «est une manière de nous positionner pour renforcer la place de la recherche suisse et européenne», explique le président de l’EPFZ, Joël Mesot, dans des entretiens publiés vendredi dans «Le Temps» et la «Neue Zürcher Zeitung».

Didier Queloz quittera en septembre l’Observatoire de l’Université de Genève. Il partagera son temps de travail entre l’EPFZ et l’Université de Cambridge, en Grande-Bretagne, où des chercheurs travaillent déjà sur les questions de la vie dans l’Univers, au sein de l’«Initiative for Planetary Science and Life in the Universe».

Selon la «NZZ», l’EPFZ, en collaboration avec l’institution de Cambridge, veut utiliser le nouveau centre pour rassembler les connaissances de divers experts, notamment des physiciens, des chimistes et des spécialistes de la biologie. L’astronome genevois jouera également un rôle important pour attirer des financements externes pour la recherche, précise Joël Mesot dans la «NZZ».

«À Zurich, il y a l’excellence»

Interrogé par «Le Temps», Didier Queloz indique que l’une de ses premières tâches sera de définir un budget pour ce nouveau centre de recherche. Et sur les raisons qui ont motivé sa décision de rejoindre Zurich, il déclare: «A l’EPFZ, il y a l’excellence, le nombre critique de chercheurs, un financement et une volonté stratégique de faire quelque chose de nouveau».

Le prix Nobel de physique 2019 est revenu pour moitié à James Peebles pour des découvertes théoriques en cosmologie physique et pour l’autre moitié conjointement aux Suisses Michel Mayor et Didier Queloz pour la découverte de la première exoplanète.

Les deux chercheurs de l’Université de Genève ont découvert en 1995 la première planète en dehors de notre système solaire, orbitant autour d’une étoile de type solaire, 51 Pegasi b. Depuis lors, plus de quatre mille exoplanètes ont été répertoriées.

Quinze nouveaux professeurs

Didier Queloz fait partie des 15 nouveaux professeurs – cinq femmes, dix hommes – nommés par le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales de Zurich et Lausanne, réuni en séance les 19 et 20 mai, indique ce dernier vendredi dans un communiqué. Les deux hautes écoles enregistrent par ailleurs sept départs.

Le Conseil des EPF précise qu’il a nommé 17 femmes et 29 hommes au total au cours des douze derniers mois, ce qui correspond à une proportion féminine de 37%.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.