Autoroute Yverdon-Lausanne – L’ATE s’oppose à l’élargissement entre Chavornay et La Sarraz Le projet augmentera le trafic et ne respecte pas les normes de protection sur l’air et le bruit, estime l’Association transports et environnement. Claude Beda

Si le viaduc du Chêne à Chavornay est aussi concerné par le projet, le chantier le plus important devrait se dérouler au Coudray à Bavois, qui sera élargi de 5,5 mètres. VQH

L’Association transports et environnement (ATE Vaud) ne veut pas d’une utilisation de la bande d’arrêt d’urgence comme troisième voie sur l’autoroute entre La Sarraz et Chavornay. Par ce projet, l’Office fédéral des routes (OFROU) entend, lui, fluidifier d’ici à 2030 le trafic entre Yverdon et Lausanne, particulièrement aux heures de pointe.

«Le projet ne fera qu’augmenter le trafic, sans le fluidifier de manière pérenne, explique Romain Pilloud, secrétaire général de l’ATE/Vaud. L’OFROU le dit lui-même: il devrait contribuer à une augmentation supplémentaire de la circulation d’au moins 1% du trafic chaque année. Mais ses projections ne vont pas au-delà de 2025, alors que l’élargissement entre Chavornay et La Sarraz devrait être réalisé en 2026-2028. L’augmentation de la circulation sera alors bien plus importante.»

L’ATE relève que, selon le rapport d’impact environnemental du projet, l’ozone dépasse déjà les valeurs limites fixées par l’ordonnance sur la protection de l’air, et que les normes de protection contre le bruit sont dépassées. «Les réactions de la population riveraine contre ces nuisances en témoignent, poursuit Romain Pilloud. Pour la première fois, d’ailleurs, nous évoquons le non-respect des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, que la Suisse a ratifié.»

Jusqu’au Tribunal fédéral

L’association rappelle que ce nouvel élargissement autoroutier s’inscrit après les projets de suppression du goulet d’étranglement de Crissier et d’agrandissement de la jonction de la Blécherette, alors qu’une extension autoroutière est encore prévue entre Vennes et Chexbres. Et se dit prête à poursuivre la procédure jusqu’au Tribunal administratif fédéral.

Le premier chantier devrait être mené entre Chavornay et La Sarraz en 2026-2028. La partie plate entre La Sarraz et Cossonay suivra en 2030. Enfin, le secteur allant d’Essert-Pittet à Chavornay devrait être réalisé vers 2032. Il s’agit notamment de construire cinq places d’arrêt d’urgence définitives et quatorze provisoires durant le chantier ou d’ajouter des portiques d’information aux conducteurs.

À la sortie de l’aire d’autoroute de Bavois, le viaduc du Coudray sera en outre élargi de 5,5 mètres pour améliorer l’entrée des camions sur l’autoroute. Avec un trafic limité à 120 km/h, ce secteur est le plus compliqué à la montée pour les poids lourds. L’ATE appelle, elle, à une baisse de vitesse généralisée à 100 km/h entre l’agglomération yverdonnoise et l’échangeur de Villars-Sainte-Croix, dans les deux sens de jour, puis 80 km/h de nuit.

