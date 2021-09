Transports publics gratuits – L’ATE Vaud ne soutient pas l’initiative L’Association Transports et Environnement (ATE) estime que le texte de l’initiative cantonale, lancée fin août, ne choisit pas le bon chemin pour la défense d’une mobilité plus durable.

Transports publics gratuits dans le canton de Vaud: c’est non à l’initiative cantonale du côté de l’Association Transports et Environnement (ATE). Keystone/LAURENT GILLIERON

L’Association Transports et Environnement (ATE) Vaud ne soutient pas l’initiative cantonale pour des transports publics gratuits. Pour l’ONG, le texte ne choisit pas le bon chemin pour la défense d’une mobilité plus durable. Lancée fin août, l’initiative doit réunir 12’000 signatures autour d’elle d’ici quatre mois.

Son comité s’est constitué autour du POP et de SolidaritéS. Il réunit les Jeunes Verts, la Grève du Climat, le Parti pirate, l’association Acidus pour la défense du service public ainsi que les aînés de l’Avivo Vaud. Mais pas le Parti socialiste et les Verts, qui ont décliné.

Lire également: Les défenseurs des transports publics gratuits veulent faire voter les Vaudois

«L’initiative menace durablement le financement des transports publics, pris en charge conjointement par les communes et le canton de Vaud», écrit mercredi l’ATE Vaud dans un communiqué. En Suisse, le paiement des billets et des abonnements de transports publics contribue à hauteur de 50% des coûts des transports en commun.

«En l’absence de tels apports, les coûts seraient à charge du canton et des communes. Certaines communes, pour des raisons conjoncturelles ou de choix politiques, risquent de renoncer au développement et à l’entretien de leur réseau de transports en commun, aujourd’hui ou demain. Si cela arrive, la qualité et l’attractivité des transports publics risquent de fortement baisser», explique l’ONG.

Offre et cadence versus prix

«Si on habite à Pampigny et qu’on travaille à Epalinges par exemple, il faut deux fois plus de temps en transports publics qu’en voiture pour y aller. Ce n’est pas le prix qui va influencer le comportement des gens mais l’offre et la cadence», argumente Romain Pilloud, le secrétaire général de la section vaudoise de l’ATE.

L’ATE défend plutôt des politiques communales et cantonales ciblées. Elle cite par exemple le subventionnement de certaines catégories d’abonnements de transports publics, les billets dégriffés, les cartes journalières CFF vendues par les communes, le développement d’infrastructures d’intermodalité dans les gares permettant de combiner différents modes de transport.

La gratuité des transports publics peut également être envisagée de manière ciblée ou à un niveau local, mais ne s’adapte en tout cas pas à une réalité cantonale, souligne encore l’association.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.