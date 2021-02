Mobilité transfrontalière – L’ATE veut rapprocher la France de la Riviera par le rail L’association écologique invite les autorités à réfléchir à la construction d’une nouvelle ligne ferroviaire entre Le Bouveret et Villeneuve. David Genillard

La pittoresque gare du Bouveret deviendra-t-elle le futur hub des frontaliers? Chantal Dervey – A

Ils sont plus de 3000 travailleurs frontaliers à passer la douane de Saint-Gingolph quotidiennement (hors pandémie, s’entend). «Aujourd’hui, seule la route H144 absorbe ce flux en direction de la Riviera, observe Romain Pilloud, secrétaire général de l’ATE Vaud (Association transports et environnement).»

L’ONG propose de remédier à ce fait en créant une nouvelle ligne ferroviaire qui relierait la gare du Bouveret à celle de Villeneuve, via l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) de Rennaz. Elle a écrit aux gouvernements vaudois et valaisan en les invitant à y réfléchir, «en coordination avec d’autres projets ferroviaires, comme une future liaison de la ligne ferroviaire du Simplon vers Monthey». Le Groupe Mobilité Chablais, l’ATE Valais et la Communauté d’intérêts pour les transports publics signent également la missive.