Lara Gut et les autres – L’athlète face aux médias, cet ennemi dans la glace impossible à ignorer Dans sa quête de l’or, Lara Gut-Behrami a limité ses interactions médiatiques. D’autres athlètes veulent les supprimer. D’où vient cette méfiance historique renforcée par l’essor des réseaux sociaux? Mathieu Aeschmann

Le bronze en slalom géant après une folle remontée en seconde manche, puis l’or tant espéré lors du super-G, sa discipline fétiche. Il ne manque désormais plus rien à son palmarès, avant la descente olympique prévue mardi 15 février Dimitar DILKOFF / AFP

C’est une incompréhension vieille comme les repas de famille du dimanche midi. Entre l’athlète et les médias, la proximité et l’amour d’une même discipline ne protègent pas des tensions. Comme si l’acteur et le conteur ne pouvaient pas parler le même langage.