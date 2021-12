Football – L’Atlético passe en Ligue des champions, Milan éliminé Les Madrilènes ont gagné à Porto et se qualifient derrière Liverpool qui a battu les Milanais. Dortmund a cartonné pour l’honneur et le Real a battu l’Inter. Afp/Sport-Center

Antoine Griezmann a ouvert la marque pour l’Atlético Madrid. AFP

L’Atlético Madrid s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi en battant Porto (3-1), qui est reversé en barrage de Ligue Europa, alors que l’AC Milan est éliminé, battu par Liverpool 2-1.

Le match à trois a tourné à l’avantage des «Colchoneros» grâce aux parades du gardien madrilène Jan Oblak et grâce à Griezmann, buteur d’une reprise pas très académique à la réception d’un corner (56e) puis passeur pour Angel Correa (90e) avant le but du K.-O. de Rodrigo De Paul (92e), sur lequel le Français est encore impliqué.

Mais la rencontre au stade du Dragon aura respiré la frousse et la tension jusqu’au bout, avec les exclusions méritées de Yannick Carrasco (67e) puis Wendell (70e) pour deux gestes d’humeur, et un début de bagarre générale.

C’est cruel pour Milan, septuple lauréat de la C1, qui a brièvement entrevu la qualification en menant au score mais a été renversé à domicile par Mohamed Salah (36e) et Divock Origi (55e). Liverpool boucle son carton plein dans cette phase de poules (six matches, six victoires) et Porto jouera la Ligue Europa.

Groupe C: Et de 10 pour Haller

Dans la poule C, plus rien n’était en jeu mardi mais cela n’a pas arrêté Sébastien Haller. Buteur sur penalty contre le Sporting Portugal (4-2), l’avant-centre international ivoirien de l’Ajax Amsterdam a inscrit son dixième but cette saison en C1.

Voilà Haller seul en tête du classement des buteurs devant le Polonais Robert Lewandowski (9 buts). Et puisque l’Ajax, qui a signé un sans-faute dans sa poule, était déjà qualifiée pour les huitièmes, comme le Sporting, le Franco-Ivoirien aura l’opportunité d’accroître son butin en février…

Dans l’autre rencontre, Dortmund a étrillé Besiktas pour l’honneur (5-0), avec notamment un doublé du revenant Erling Haaland. Le Borussia sera reversé en Ligue Europa.

Groupe D: Le Real tranquille

Le Real Madrid a maîtrisé l’Inter Milan 2-0 et a scellé sa qualification pour les 8e de finale en tant que premier du groupe D.

Leader en Liga, solide en Ligue des champions, le Real Madrid de Carlo Ancelotti déroule! Après des débuts compliqués sur la scène européenne, les Madrilènes ont conclu la phase de groupes avec un succès convaincant à domicile, leur 9e de rang toutes compétitions confondues, grâce à deux très jolis buts.

Toni Kroos a ouvert la marque d’une frappe croisée du gauche des 25 mètres à la 17e, puis Marco Asensio, entré à la place de Rodrygo à la 78e, a scellé le score d’une superbe frappe enroulée du gauche dès son premier ballon une minute plus tard, à la 79e, qui a touché le poteau avant d’entrer, laissant Handanovic sur place.

Madrilènes comme Milanais étant déjà qualifiés pour les 8e de finale, le seul enjeu de cette rencontre était la lutte pour la première place du groupe. Et c’est le Real qui a consolidé son rang au stade Santiago-Bernabeu.

Les Turinois ont eu quelques occasions, à l’image de cette reprise de volée lointaine de Marcelo Brozovic qui a alerté Thibaut Courtois dès la 7e minute, ou cette tentative de Nicolo Barella qui a vu sa frappe s’envoler au retour des vestiaires (46e). Le champion d’Europe italien sera d’ailleurs expulsé à la 63e, pour un coup de poing donné dans les jambes d’Eder Militao alors que le Brésilien venait de le tacler.

Dans l’autre rencontre, le Shakhtar Donetsk et le Sheriff Tiraspol ont fait 1-1. Les Moldaves sont qualifiés pour la Ligue Europa et les Ukrainiens sont éliminés.

