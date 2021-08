Agression d’une ministre – L’attaque au jus de pomme Un homme a aspergé Natalie Rickli d’«Apfelschorle». Les responsables de la santé sont davantage ciblés par les marques de mécontentement. Gabriel Sassoon , Zurich

La ministre de la Santé de Zurich, Natalie Rickli, samedi dernier lors de l’inauguration d’un bus vaccinal à Gossau. Keystone

Samedi dernier, le canton de Zurich a garé son vaccino-bus dans la commune de Gossau (ZH). Entre la fanfare et les saucisses gratuites, tout était réuni pour donner à l’événement des airs de fête de village. C’était compter sans la présence d’une vingtaine de vaccino-sceptiques. Et plus que les 120 personnes venues recevoir leur première dose ce jour-là, c’est l’agression subie par Natalie Rickli, ministre de la Santé, qui a marqué les esprits.

Quelques instants auparavant, la Zurichoise avait tenu un discours, rappelant notamment l’importance de la vaccination. Un homme s’est ensuite approché d’elle et l’a aspergée d’un liquide avant de prendre la fuite au pas de course. La musique s’est arrêtée net, alors que des policiers en habits civils ont bondi à sa poursuite. L’agresseur n’a fait que quelques mètres avant d’être menotté.