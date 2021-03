Rhume des foins – L’attaque des bouleaux éternueurs a commencé Les plus sensibles souffrent cette semaine. Un nouveau système de mesure en continu du pollen est proposé par MétéoSuisse. Pierre-Alexandre Sallier

Des bouleaux en fleurs défient les appareils de mesure du centre de MétéoSuisse à Payerne. KEYSTONE

La semaine dernière encore, ces éternuements compulsifs pouvaient être mis sur le compte de la bise soufflant fort – et des refroidissements qui l’accompagnent. Désormais, plus guère de doute. Les bouleaux éternueurs déferlent.

Ces prochains jours, les températures très douces favoriseront la production de pollen, alors que frênes, peupliers, saules et ormes sont également en fleurs. Maigre consolation pour ceux qui redoutent l’offensive de ces poussières, des systèmes dernier cri permettent désormais de se préparer en mesurant leur progression en temps réel, annonçait ce matin le Centre d’allergie suisse.

Piège lasers

Cette année, leur diffusion devrait cependant rester modérée au regard de celle connue en 2020. Car contrairement au temps qu’il fait, il est possible de prévoir la concentration de pollen bien plus d’une semaine à l’avance. «L’année passée, celle du bouleau et de l’aulne était très forte, mais puisque les arbres présentent généralement une floraison réduite l’année suivante, nous nous attendons à une concentration moyenne, voire plus faible», décrit Regula Gehrig, biométéorologue chez MétéoSuisse, dans un communiqué.

Mesure en temps réel de l’envolée de la concentration de pollen de bouleau ce 30 mars à Lausanne. MétéoSuisse

Surtout, les personnes sensibles vont pouvoir anticiper de manière plus fine les pics de pollen, en accédant aux mesures en temps réel des quantités présentes dans l’air.

Jusqu’à présent, les données polliniques de quatorze sites en Suisse étaient comptées manuellement une fois par semaine. Mais de nouveaux pièges lasers peuvent reconnaître et compter les particules des plantes allergéniques, ce qui permet à MétéoSuisse de lancer une phase pilote de mesure automatique et en continu de leur concentration.

Le masque invisible

«Pour les allergiques – une personne sur cinq en Suisse – le bénéfice offert est énorme», écrit Sereina de Zordo, responsable des services spécialisés chez aha! Centre d’allergie suisse. De quoi permettre de diagnostiquer au plus près l’apparition du rhume des foins – et l’administration d’antihistaminiques.

«Un progrès énorme pour les allergiques – une personne sur cinq.» Sereina de Zordo, aha! Centre d’allergie suisse

Maigre réconfort, les masques hygiéniques offrent une protection de base. «Même les plus petits pollens ne peuvent pas passer au travers de leurs couches textiles», explique Sereina de Zordo. Ils peuvent être portés incognito sous le soleil, vu que tout le monde ou presque en porte, Covid-19 oblige. En revanche il faudra leur adjoindre des lunettes de soleil pour tenter d’atténuer les yeux larmoyants.

Autre conseil pratique dispensé par le Centre d’allergie suisse: aérer uniquement par à-coups et brièvement, se laver les cheveux le soir et ne pas se déshabiller dans la chambre à coucher. Sans compter la surveillance de l’évolution de la courbe de concentration sur son téléphone.

Le fait de savoir qu’il y a cinq fois moins de pollen à Lausanne qu’à Zurich ne sera qu’une maigre consolation pour ceux qui ont les yeux qui larmoient depuis ce matin. MétéoSuisse

