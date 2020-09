Assemblée fédérale – L’attaque UDC contre son juge fédéral échoue Le PS, qui voulait auditionner tous les juges UDC pour tester leur indépendance, se prend un bide. Arthur Grosjean

Le juge fédéral Yves Donzallaz a été réélu ce mercredi. Keystone/Gaetan Bally

L’adversité paie. Renié par son parti, le juge fédéral valaisan UDC Yves Donzallaz a été réélu mercredi matin dans un fauteuil. Il a obtenu 177 voix de l’Assemblée fédérale, soit plus qu’il n’en avait récolté il y a six ans. Avec lui, 36 autres juges ont été élus ou réélus avec des scores canon. Ainsi se termine une saga politico-judiciaire sur la séparation des pouvoirs et sur l’influence que peuvent ou non exercer les partis sur «leurs» élus.