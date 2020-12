Site de Sauvabelin – L’auberge aura sa démarche participative mais le dossier agace les élus Alors qu’il devait être «déconstruit», l’édifice sera préservé. C’est la pression des élus mais aussi une pétition de 3000 signatures récoltées par le Mouvement pour la défense de Lausanne (MDL) qui ont fait plier les autorités. Cindy Mendicino

L’Auberge de Sauvabelin est fermée depuis février 2015, suite à un différend entre la Ville et le gérant. Florian Cella

Il a encore été question du «Serpent de lac de Sauvabelin», mardi au Conseil communal de Lausanne. Voilà comment le PLR Philippe Miauton qualifie ce dossier caractérisé par une auberge fermée depuis 2015. Et un projet de destruction avorté.

Depuis le mois de septembre, il a été décidé que l’édifice ne sera pas «déconstruit» comme annoncé en mai 2019, mais préservé. Il faudra pour cela passer par une démarche participative, propose Natacha Litzistorf, municipale écologiste chargée du dossier. Et accusée par plusieurs élus de droite de n’avoir pas su le piloter.

Nicola Di Giulio, élu du Parti libéral-conservateur, s’étonne qu’on souhaite se lancer dans une rénovation. «Avons-nous les moyens de nos envies?» Peut-être qu’il ne faudrait que réaménager la place avant de penser, plus tard, à rénover l’auberge, avance-t-il. Allant même jusqu’à qualifier ce projet d’«irresponsable». Il a déposé un amendement en ce sens, qui n’a récolté que 11 petites voix.

Cinq ans de perdus?

Plus virulente, Anita Messere (UDC) s’en est prise aux «écolos», rappelant que l’auberge est vide depuis 2015 et la résiliation du bail. «Pendant cinq ans, rien n’a été fait. Voilà ce que c’est, les écologistes au pouvoir.» L’élue estime les pertes «entre 800’000 et 1 million de francs».

Guy Gaudard (PLR) en appelé lui à l’embauche d’un «coordinateur des travaux», tandis que sa collègue de parti Françoise Piron s’inquiète de l’eau infiltrée dans les sous-sols de l’auberge. Et de questionner: quels entretiens sont prévus en attendant une rénovation, «pour qu’on ne retrouve pas cette auberge dans le lac»?

C’est que la rénovation n’est pas pour tout de suite. Une démarche participative sera menée l’an prochain. Mais pourquoi, alors que la population avait déjà été consultée en 2017, interroge Jean-Daniel Henchoz (PLR).

La municipale se défend

Natacha Litzistorf a défendu sa méthode. Tout en rappelant que l’endroit est «dénaturé», loin de la vision parfois idyllique évoquée dans les rangs du Conseil. L’élue écologiste a aussi rappelé que la «saga» a démarré avant son projet de déconstruction. Notamment avec, depuis 2001, une succession de gérants qui n’ont pas voulu rester sur ce site.

Sur la forme, sans vouloir faire «un cours sur la participation», Natacha Litzistorf indique que ce sont des ateliers sur les attentes et les souvenirs des gens et donc de la «consultation» qui ont mené au projet de destruction. «Aujourd’hui, on propose de la concertation. Nous «co-construirons», avec les gens qui le voudront.» Travaux prévus à la fin 2022.